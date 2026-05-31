ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο ένας λογιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που της αποδίδεται ότι εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση.

Οι απολογίες ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί με τους πρώτους δώδεκα κατηγορούμενους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι και συνεχίστηκε χθες Σάββατο από το πρωί, για τους υπόλοιπους.

Με την απόφαση τους, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους, είναι ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως δέκα χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με την δικογραφία πλην των δύο αδελφών, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση είχαν πρόσωπα εμπλεκόμενα με συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Ένας εξ αυτών, έχει θέση αντιδημάρχου σε Δήμο της Κρήτης και συνδέεται με ΚΥΔ από το 2021. Ο εν λόγω κατηγορούμενος, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει εμπλακεί σε παράνομη ενέργεια. Όπως φέρεται να είπε απολογούμενος, δεχόταν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις χωρίς να έχει δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας . "Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis", είπε στον Ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 22 αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της: Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.