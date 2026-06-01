Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Κριός Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε βοήθεια. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ταύρος Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωής. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας — θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν, ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Δίδυμοι Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρας αυξάνει την ελκυστικότητά σας, ασκώντας μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση αυτού του δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά.

Καρκίνος Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε — ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει μελλοντικά στον επαγγελματικό στίβο.

Λέων Έχετε κατακτήσει ό,τι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε αλλαγές. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ό,τι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων — κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από ενθουσιασμό.

Παρθένος Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει στόχο, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται.

Ζυγός Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στη ζωή σας για να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Σκορπιός Η προσοχή σας είναι στραμμένη στη δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Τοξότης Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ό,τι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασής σας.

Αιγόκερως Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθησή σας σάς οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν. Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Υδροχόος Χωρίς να το συνειδητοποιείτε, είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρά σας και μην αφήνετε τους γύρω σας να επηρεάζουν τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητές σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Ιχθείς Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε — κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.