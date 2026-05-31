Κάτω Αχαΐα: Είχε τη μουσική στη διαπασών και συνελήφθη- Κατασχέθηκε αυτοκίνητο

Χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του
οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχείο, το οποίο είχε τοποθετήσει
σταθερά στο χώρο αποσκευών αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του και αναπαρήγαγ εμουσική σε μεγάλη ένταση, (διαπασών), με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η
κοινή ησυχία των περιοίκων.


Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο του, έναν ενισχυτή ήχου και έναηχείο ως μέσα διατάραξης της κοινής ησυχίας.

