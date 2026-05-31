Λευκάδα: Τραυματίστηκε 25χρονος σε σκάφος

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας για τον τραυματισμό ενός 25χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Σερβίας) εργαζόμενου σε ιδιωτική εταιρεία, κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος, ελληνικής σημαίας, εντός της μαρίνας Λευκάδας.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Λιμενικό,, ο 25χρονος στην προσπάθεια του να ανοίξει μία πόρτα του καταστρώματος από κάτω προς τα επάνω, του έφυγε από τα χέρια, λόγω του βάρους της, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι. Ο 25χρονος, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, για περαιτέρω έλεγχο της υγείας του, απ’ όπου εξήλθε αυθημερόν. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λευκάδα Λιμενικό
