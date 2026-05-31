Μυτιλήνη: Tο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στην ορεινή Αγιάσο και το πέταγμα «του φαναριού»

Γνωστή για το μεγάλο πανηγύρι της Παναγιάς στο παλλεσβιακό της προσκύνημα, η Αγιάσος. Λίγοι όμως, ξέρουν για το τριήμερο μάλιστα, πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, της άλλης εκκλησιάς της κωμόπολης στις πλαγιές του λεσβιακού Ολύμπου. Λαϊκά και παραδοσιακά μουσικά σχήματα του νησιού παίζουν «έως πρωίας» στα καφενεία του Καμπουδιού και του Σταυριού. Την παράσταση φαίνεται πως κλέβει το πέταγμα «του φαναριού».

Στην Αγιάσο το πέταγμα του φαναριού συνδέεται με τη γιορτή της Αγίας Τριάδας τη μέρα της Πεντηκοστής. Όπως λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο ιστορικός ερευνητής και καταγραφέας της τοπικής ιστορίας του χωριού του Παναγιώτης Κουτσκουδής «ο ναός της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην πάνω είσοδο της Αγιάσου. Είναι ο δεύτερος μεγάλος ναός του χωριού. Χτίστηκε το 1870 και είναι πιστό αντίγραφο της εκκλησίας της Παναγίας και των άλλων βασιλικών του 18ου αιώνα της Λέσβου».

Ένα σπάνιο έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στην Αγιάσο. Το πέταγμα του φαναριού! Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Θρύλος και ιστορία της Αγιάσου της Νήσου Λέσβου» ο Στρατής Παν. Κολαξιζέλης, τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας ο δημοδιδάσκαλος και ψάλτης Δημήτριος Χριστοφίδης κατασκεύασε την πρώτη μεγάλη χάρτινη σφαίρα, τη φούσκωσε με θερμό καπνό κρατώντας το κυκλικό στόμιό της πάνω από καιόμενα άχυρα και στο μέσο του στομίου έδεσε σε σύρμα μικρό σφουγγάρι. Όταν είδε ότι η σφαίρα ανυψωνόταν, πότισε το σφουγγάρι με οινόπνευμα, το οποίο άναψε για να παράγεται νέος θερμός καπνός, σε αντικατάσταση του εξερχόμενου, και να διατηρείται η αιώρηση της σφαίρας περισσότερο. Την ανύψωσε δε στην αυλή της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας κατά τη μέρα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος προς μεγάλο ενθουσιασμό του πλήθους, που την ονόμασε «κλεφτοφάναρο».

«Όμως, το φανάρι αυτό, λέει ο κ. Κουτσκουδής, ουσιαστικά δεν πέταξε ποτέ! Διότι χρησιμοποιούσε ως καύσιμη - καπνογόνα ύλη οινόπνευμα. Το οινόπνευμα όταν καίγεται είναι μεν θερμαντικό υλικό, αλλά δεν παράγει πυκνό καπνό, που είναι απαραίτητος για το φούσκωμα του φαναριού και το κράτημα του φουσκώματός του. Το φανάρι λοιπόν, αυτό αναπηδούσε και σε μερικά μέτρα έπεφτε».

Το πρώτο φανάρι με τη μορφή και τεχνική που γνωρίζουμε σήμερα, το πέταξε ο κεραμιστής Νίκος Κουρτζής αξιοποιώντας τις πολύτιμες υποδείξεις του πατέρα του Ηλία Κουρτζή, που ήταν φίλοι με τον Δημήτρη Χριστοφίδη και συμψάλτες στην Αγία Τριάδα.