Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Αστυνομικό δελτίο
Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, αναφέρει η αστυνομία.
Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,
βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, αναφλερει η ΕΛ.ΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας
αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -0,3- γραμμάρια κοκαΐνης.
