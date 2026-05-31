Παρίσι: Εικόνες χάους μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν: 416 προσαγωγές

Σκηνικό πολέμου, θύμιζε η γαλλική πρωτεύουσα μετά τη λήξη του τελικού του Champions League, όπου ξέσπασαν βίαια επεισόδια, με τον απολογισμό να καταγράφει 416 προσαγωγές και τον τραυματισμό επτά αστυνομικών.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας του Σαββάτου (30/5) στο Παρίσι, κατά τους εορτασμούς για την επικράτηση της Παρί Σεν Ζερμέν έναντι της Άρσεναλ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, οι αρχές προσήγαγαν 416 άτομα, εκ των οποίων τα 283 εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.