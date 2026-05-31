Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου 2026

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 08:00 πμ - 21:00 μμ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΚΑΘΕΤΗ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Μ. ΑΓΥΙΑ ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ ΕΡΜΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336 ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 36 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ 02:00 - 08:00 ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 8:00-21:00 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055 21:00-08:00 ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 09:00-21:00 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102, ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ. 2610-526.140 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 09:00-21:00 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

