Παρί Σεν Ζερμέν: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει από την κατάκτηση του Champions League

Τη δική της δυναστεία αρχίζει η Παρί Σεν Ζερμέν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επιβλήθηκε της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και κατέκτησε το δεύτερο σερί τρόπαιό τους στη διοργάνωση.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr εκτός από το κύπελλο με τα μεγάλα αυτιά, οι Γάλλοι έβαλαν στα ταμεία τους και ένα μεγάλο ποσό, με τα έσοδά τους να εκτοξεύονται.

Συγκεκριμένα, από την κατάκτηση της διοργάνωσης πήραν 6.500.000 ευρώ, με το τελικό ποσό από τον φετινό θεσμό να φτάνει περίπου τα 150.000.000 ευρώ.

Πριν από την έναρξη του τελικού, το σύνολο του Λουίς Ενρικε είχε κερδίσει 139.390.000 ευρώ, ενώ μετά την κατάκτηση του Champions League θα συμμετάσχει και στο Super Cup Ευρώπης, που θα του αποφέρει 4.500.000 ευρώ, ενώ 1.000.000 ευρώ θα πάρει εάν νικήσει την Άστον Βίλα.

Από την άλλη, η Άρσεναλ ως φιναλίστ δεν πήρε κάποια επιπλέον λεφτά, μένοντας έτσι στα 143.240.000 ευρώ.