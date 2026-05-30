Βασίλης Ζούλιας: Η ανάρτηση για το φόρεμα της Μαρίας Καρυστιανού - «Τελικά το επέλεξε η Μάρθη»

Μια σειρά από «συμπτώσεις» και μια προσωπική αφήγηση γύρω από το ασπρόμαυρο φόρεμα με το μαύρο κεντημένο τριαντάφυλλο που φόρεσε η Μαρία Καρυστιανού στην εκδήλωση στο «Ολύμπιον», όπου ανακοίνωσε την πολιτική της κίνηση, περιγράφει σε ανάρτησή του ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, η δημιουργία του συγκεκριμένου σχεδίου συνδέεται με πρόσωπα από το περιβάλλον της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού, Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών. Ο σχεδιαστής υποστηρίζει ότι το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου αποκτά, όπως το περιγράφει, μια αλληλουχία προσωπικών και οικογενειακών αναφορών, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι -κατά τη δική του εκδοχή- δεν υπήρχε πρόθεση πολιτικής ή δημόσιας σημειολογίας.

Στην αφήγησή του, ο Ζούλιας υποστηρίζει ότι μια γυναίκα που σχετίζεται με την προμήθεια υλικών για τα σχέδιά του συνδέεται οικογενειακά με άτομα του φιλικού κύκλου της Μάρθης. Από εκεί, όπως περιγράφει, ξεδιπλώνεται μια αλυσίδα επαφών και γεγονότων που φέρνει το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου να αποκτά, κατά τον ίδιο, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο σχεδιαστής σημειώνει επίσης ότι η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και η φίλη της είχαν στενή σχέση και ότι υπήρξαν κοινές στιγμές και διαδρομές που, όπως λέει, συνδέονται έμμεσα με το περιβάλλον όπου προέκυψε η ιδέα του σχεδίου. Για τον ίδιο, αυτή η αλληλουχία δεν μοιάζει τυχαία, αλλά «γεμάτη συμπτώσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Βασίλης Ζούλιας υποστηρίζει ότι η επιλογή του φορέματος από τη Μαρία Καρυστιανού είχε έναν σχεδόν «προσωπικό» χαρακτήρα, γράφοντας πως «τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μάρθη».

