Αμαλία Κωστοπούλου - Τζακ Μέντγουελ: Παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, μαζί με τον αγαπημένο της πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχή της Μεσσηνίας!

Μετά το pre wedding party που είχε προηγηθεί στην Πύλο, το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, ανέβηκε και τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να βρεθούν κοντά τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Οι πρώτες εικόνες από τη γαμήλια τελετή δεν δημοσιεύτηκαν από τους ίδιους τους νεόνυμφους, αλλά από καλεσμένους που παρευρέθηκαν στο μυστήριο και τις μοιράστηκαν μέσω social media.

Στα στιγμιότυπα, Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ εμφανίζονται μπροστά στους καλεσμένους τους, σε ένα ειδυλλιακό φυσικό σκηνικό.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές αποχρώσεις. Στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα, συνθέτοντας ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής που ταίριαζε απόλυτα με τη σημασία της ημέρας για το ζευγάρι.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε πριν έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram.