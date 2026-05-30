Ινδία: Τρομακτικές εικόνες από τεράστια αμμοθύελλα - ΒΙΝΤΕΟ

Μια ισχυρή αμμοθύελλα έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την περιοχή του Ρατζαστάν στην Ινδία, προκαλώντας εντυπωσιακές αλλά και επικίνδυνες σκηνές, με τον ουρανό να καλύπτεται πλήρως από μια πυκνή σκόνη και τη μέρα να μετατρέπεται σχεδόν σε νύχτα.

Η «καταιγίδα σκόνης» έγινε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα, με τις πιο έντονες επιπτώσεις να καταγράφονται στο Τσούρου και σε γειτονικές περιοχές, όπου η ορατότητα μειώθηκε σε μόλις λίγα μέτρα.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ οδηγοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα φώτα των αυτοκινήτων τους μέρα μεσημέρι εξαιτίας της σκόνης.