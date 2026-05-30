Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 2 - 6 Ιουνίου 2026

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας 2 - 6 Ιουνίου 2026 στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα.
Πρόγραμμα Εβδομάδας 2 – 6 Ιουνίου
Τρίτη 2/6, 7 μ.μ.
Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας συζητά το βιβλίο «Η τελευταία αρκούδα του δάσους» του Άκη Παπαντώνη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη.
Τρίτη 2/6, 8:30 μ.μ.
Εκδήλωση μνήμης για τον Ορέστη Σκαλτσά
Ένα χρόνο μετά το θάνατο του, για τον Ορέστη Σκαλτσά θα μιλήσουν φίλοι και συνεργάτες που τον έζησαν από κοντά: ο πρώην Δήμαρχος Ανδρέας Καράβολας, ο δημοσιογράφος
Δημήτρης Αβραμίδης, ο σκηνοθέτης Νίκος Αρμάος, ο Κώστας Καπέλλας, ο μαέστρος Δημήτρης Μποτίνης, ο υπεύθυνος Δημοτικής Πινακοθήκης Δημήτρης Παπανικολάου, ο πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Βαγγέλης Πολίτης και ο ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Λάκης Υφαντής.
Εκ μέρους της οικογένειας θα μιλήσουν ο γιος του Νίκος Σκαλτσάς και η φιλόλογος, ανιψιά του Φέφη Τζουανοπούλου.
Τετάρτη 3/6, 8 μ.μ.
Παρουσίαση ποιητικής συλλογής «Ανοιχτή ημερομηνία»του Θωμά Ιωάννου, εκδόσεις Πόλις
Με τον συγγραφέα θα συζητήσουν οι:
Μαριβάσια Κολλιοπούλου, Φιλόλογος
Ανδρέας Λάζαρης, Δρ. Φιλολογίας-Ποιητής
Μαρία Ψάχου, Δρ. Φιλολογίας
Μελοποιημένη Ποίηση
Δέσποινα Γερασιμίδου: Τραγούδι
Βίλλυ Τζούφα: Πιάνο
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών
Πέμπτη 4 /6, 8 μ.μ.
Εγκαίνια ατομικής έκθεσης Ζωγραφικής, «Σχεδόν εκεί» του Χρήστου Γιαννόπουλου
Σάββατο 6/6, 11 π.μ.
Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Η λίμνη των κύκνων», της Σοφίας Αναστασοπούλου, εκδόσεις Πατάκη.
Κυριακή 7/6, 9 μ.μ.
Ανοικτή παρουσίαση θεατρικού δρώμενου «Ένας χαμογελαστός άνθρωπος» από την θεατρική ομάδα Ροές – Δράσεις Πολιτισμού
Δραματοποίηση -σκηνοθεσία: Διονυσία Ασπρογέρακα
