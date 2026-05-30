Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 2 - 6 Ιουνίου 2026

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας 2 - 6 Ιουνίου 2026 στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Πρόγραμμα Εβδομάδας 2 – 6 Ιουνίου

Τρίτη 2/6, 7 μ.μ.

Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας συζητά το βιβλίο «Η τελευταία αρκούδα του δάσους» του Άκη Παπαντώνη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη.



Τρίτη 2/6, 8:30 μ.μ.

Εκδήλωση μνήμης για τον Ορέστη Σκαλτσά

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του, για τον Ορέστη Σκαλτσά θα μιλήσουν φίλοι και συνεργάτες που τον έζησαν από κοντά: ο πρώην Δήμαρχος Ανδρέας Καράβολας, ο δημοσιογράφος

Δημήτρης Αβραμίδης, ο σκηνοθέτης Νίκος Αρμάος, ο Κώστας Καπέλλας, ο μαέστρος Δημήτρης Μποτίνης, ο υπεύθυνος Δημοτικής Πινακοθήκης Δημήτρης Παπανικολάου, ο πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Βαγγέλης Πολίτης και ο ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Λάκης Υφαντής.

Εκ μέρους της οικογένειας θα μιλήσουν ο γιος του Νίκος Σκαλτσάς και η φιλόλογος, ανιψιά του Φέφη Τζουανοπούλου.

Τετάρτη 3/6, 8 μ.μ.

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής «Ανοιχτή ημερομηνία»του Θωμά Ιωάννου, εκδόσεις Πόλις

Με τον συγγραφέα θα συζητήσουν οι:

Μαριβάσια Κολλιοπούλου, Φιλόλογος

Ανδρέας Λάζαρης, Δρ. Φιλολογίας-Ποιητής

Μαρία Ψάχου, Δρ. Φιλολογίας

Μελοποιημένη Ποίηση

Δέσποινα Γερασιμίδου: Τραγούδι

Βίλλυ Τζούφα: Πιάνο

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών

Πέμπτη 4 /6, 8 μ.μ.

Εγκαίνια ατομικής έκθεσης Ζωγραφικής, «Σχεδόν εκεί» του Χρήστου Γιαννόπουλου

Σάββατο 6/6, 11 π.μ.

Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Η λίμνη των κύκνων», της Σοφίας Αναστασοπούλου, εκδόσεις Πατάκη.

Κυριακή 7/6, 9 μ.μ.

Ανοικτή παρουσίαση θεατρικού δρώμενου «Ένας χαμογελαστός άνθρωπος» από την θεατρική ομάδα Ροές – Δράσεις Πολιτισμού

Δραματοποίηση -σκηνοθεσία: Διονυσία Ασπρογέρακα