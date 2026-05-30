Βραζιλία: Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο

Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας διερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα
Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα που αναφέρθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας.
Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέβασε πυρετό αφού επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.
Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, πρόσθεσαν οι αρχές.
Τέλος την Τρίτη η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς – Φεύγουν 7 βουλευτές- Μένει η Σία Αναγνωστοπούλου
Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς το ελληνικό FBI ξερίζωσε τη μαφία των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρίστανε τον συμβολαιογράφo - Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη με λεία 50.000 ευρώ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr