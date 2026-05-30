Το ξανάκανε η Παρί Σεν Ζερμέν, πρωταθλήτρια Ευρώπης (4-3 πεν. την Αρσεναλ)!!

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Παριζιάνοι επικράτησαν 4-3 της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισαν την κατάκτηση του Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν το έκανε ξανά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Παριζιάνοι επικράτησαν 4-3 της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έχουν λήξει στο 1-1. Μοιραίος για τους κανονιέρηδες ο Γκάμπριελ, η οποία αστόχησε στο τελευταίο.

Η διαδικασία των πέναλτι:

1-0 Ράμος

1-1 Γιόκερες

2-1 Ντουέ

2-1 Αστόχησε ο Έζε

2-1 Μέντες – απόκρουση Ράγια

2-2 Ράις

3-2 Χακίμι

3-3 Μαρτινέλι

4-3 Μπεράλντο

4-3 Αστόχησε ο Γκάμπριελ

Οι κανονιέρηδες βρήκαν δίχτυα νωρίς στο παιχνίδι και συγκεκριμένα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Χάβερτς πάτησε στην περιοχή και από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα στο 65′. Ο Κβαρατσχέλια κέρδισε πέναλτι, ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-1.

Ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση, όπου καμία ομάδα δεν κατάφερε να επιβληθεί. Έτσι, σειρά είχε η διαδικασία των πέναλτι

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρί να έχει την κατοχή και την Άρσεναλ να πιέζει στο μεσαίο μπλοκ. Η κατάσταση κύλησε ιδανικά για τους κανονιέρηδες που πήραν προβάδισμα στον τελικό μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Μαρκίνιος στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την πέταξε πάνω στον Τροσάρ και από την κόντρα ο Χάβερτς έτρεξε ταχύτατα στον κενό χώρο. Ο Γερμανός επιθετικός πάτησε περιοχή από αριστερά, η γωνία ήταν μεν δύσκολη, αλλά με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτυών του Σαφόνοφ.

Από αυτό το σημείο, η Άρσεναλ οπισθοχώρησε, η Παρί πήρε μεν την κατοχή, ωστόσο δεν κατάφερε να γίνει απειλητική μπροστά στην εστία του Ράγια. Ακόμη, κι όταν οι Παριζιάνοι έφταναν στην “καρδιά” του κουτιού, ο Γκάμπριελ φρόντιζε να καθαρίζει. Στο 13′ ο Ρουίθ έκανε ένα σουτ από δύσκολη γωνία, χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο.

Στο 37′ οι Παριζιάνοι βρήκαν κενό χώρο στην μετάβαση, ο Ντεμπελέ έτρεξε, αλλά ταχύτατη ήταν και η επιστροφή της Άρσεναλ που σταμάτησε την επίθεση. Στο 43′ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση. Ο Μέντες πήρε τον διάδρομο από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα, με τον Μοσκέρα να μην διώχνει σωστά, αλλά τον Ρουίθ να μην μπορεί να ευστοχήσει με την κεφαλιά του. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το “μενού” να περιλαμβάνει μία άστοχη προσπάθεια του Ντεμπελέ από τα δεξιά.

Η εικόνα στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους δεν ήταν διαφορετική. Στο 56ο λεπτό ο Χακίμι εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ εκτός περιοχής, με τον Ράγια να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα και να μπλοκάρει σταθερά. Turning point του αγώνα το 63ο λεπτό. Οι Παριζιάνοι άλλαξαν την μπάλα, ο Κβαρατσχέλια πάτησε περιοχή από τα αριστερά και ανατράπηκε από τον Μοσκέρα. Ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ράγια για το 1-1.

Αμέσως μετά το γκολ η Παρί απέκτησε αυτοπεποίθηση και προσπάθησε να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Η Άρσεναλ παρέμενε μαχητική και προσπαθούσε να αξιοποιήσει κενά στα μετόπισθεν των Παριζιάνων. Στο 78′ οι Γάλλοι έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Κβαρατσχέλια έτρεξε στην αντεπίθεση, έκανε το σουτ από τα αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Τίμπερ και χτύπησε στο δοκάρι.

Η Παρί είχε ακόμη μία καλή στιγμή στο 89′. Ο Ντουέ πάτησε στην περιοχή από τα δεξιά, πέφτοντας τροφοδότησε τον Βιτίνια, το σουτ του οποίου πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Ράγια. Στο 90+7′ η Παρί πλησίασε το 2-1. Ο Μπαρκολά έτρεξε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έτσι, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Η ένταση ήταν μεγάλη στην παράταση, με δυνατές μονομαχίες και από τις δύο πλευρές. Στο 103′ η Άρσεναλ φώναξε για πέναλτι πάνω στον Μαντουέκε. Ο Ράις και ο Αρτέτα τιμωρήθηκαν με κίτρινη κάρτα για τις “φωνές” τους. Στο 107′ ο Μπαρκολά με κεφαλιά εντός περιοχής έψαξε τον Ράμος, όμως ο Ράγια εκτινάχθηκε για να διώξει.

Οι Παριζιάνοι διατηρούσαν την κατοχή και στο δεύτερο μέρος της παράτασης. Ο Ντουέ στο 117′ έκανε ένα σκαστό σουτ, ωστόσο η μπάλα έφυγε έξω. Δύο λεπτά αργότερα ο Τίμπερ εκτέλεσε από δύσκολη γωνία στα δεξιά της περιοχής, όμως η μπάλα βρέθηκε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Τα τελευταία λεπτά της παράτασης βρήκαν την Άρσεναλ να πιέζει, με το σουτ του Γιόκερες να χτυπάει στα σώματα και να περνάει κόρνερ. Το 1-1 έμεινε έως το φινάλε, με τις δύο ομάδες να καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι.

ΠΑΡΙ: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (106′ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια (106′ Μπεράλντο), Νέβες, Ρουίθ (85′ Ζαΐρ – Εμερί), Ντουέ, Κβαρατσκχέλια (83′ Μπαρκολά), Ντεμπελέ (90+6′ Γκονζάλο Ράμος).

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Μοσκέρα (66′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λουίς-Σκέλι (91′ Θουμπιμέντι), Σακά (83′ Μαντουέκε), Τροσάρ (83′ Μαρτινέλι), Έντεγκαρντ (66′ Γκιόκερες), Χάβερτς (91′ Έζε).

ΡΕΚΟΡ: Ο Κάι Χάβερτζ άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ στον τελικό Τσάμπιονς Λιγκ της Βουδαπέστης κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γερμανός φορ γίνεται μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Champions League, που πετυχαίνει γκολ στον τελικό με δύο διαφορετικές ομάδες από το 1992 και μετά, αφότου η διοργάνωση ονομάστηκε Champions League. Ο Χάβερτς είχε σκοράρει και το μοναδικό γκολ του τελικού του 2021 στο Πόρτο, ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι και είχε χαρίσει τον τίτλο στους μπλε. Το γκρουπ αυτών των παικτών συμπληρώνουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει σκοράρει με τις φανέλες των Ρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Μάριο Μάντζουκιτς με την Μπάγερν και τη Γιουβέντους.

Τρία στα τρία για τις Αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη, αφού μετά την κατάκτηση του Διηπειρωτικού από την Τσέλσι, και του Europa από την Αστον Βίλα, και το Κόνφερενς Λιγκ πήγε στο νησί μετά τη νίκη της Κρίσταλ Πάλας Πάλας επί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Κι όλα αυτά με την Άρσεναλ να έχει την ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο (30/5) να γράψει ιστορία για λογαριασμό της Αγγλίας αν επικρατήσει της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.

4/4; Πολύ πιθανό!

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Premier League θα γίνει το δεύτερο πρωτάθλημα της Γηραιάς Ηπείρου με τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους την ίδια σεζόν, αφού τη σεζόν 1989-1990 η Serie A έκανε το “3 στα 3” χάρη στις επιτυχίες της Μίλαν (Κύπελλο Πρωταθλητριών), της Σαμπντόρια (Κύπελλο Κυπελούχων) και της Γιουβέντους (Κύπελλο UEFA).