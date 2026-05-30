ΑΕΚ – Ολυμπιακός 68-95: Αγνοεί την ήττα στην Α1

Το 2-0 έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα, αφού πέρασε με 95-68 από τη SUNEL Arena. Οι ερυθρόλευκοι θα παίξουν με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Τα σκήπτρα του στην Stoiximan GBL θα υπερασπιστεί ο Ολυμπιακός, που πέρασε με 95-68 από την SUNEL Arena, έκανε το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ και προκρίθηκε στους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί όπου θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με το Game 1 να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη (3/6).

Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Ντόντα Χολ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάνοντας ανεπαίσθητη την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, του Εβάν Φουνριέ και του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Γκρεγκ Μπράουν και Τζέιμς Νάναλι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για την Ένωση, που δεν είχε στη διάθεσή της τον Κισόν Φίζελ, ενώ έχασε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Καρπάνος, Χριστινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα), Σκορδίλης 4, Φλιώνης 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος), Μπάρτλεϊ 2 (2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν 20 (9/15 δίποντα, 2/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Κατσίβελης 3 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεκαβίτσιους 6 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πετσάρσκι 3 (1), Κουζμίνσκας 4 (0/2 τρίποντα), Νάναλι 19 (4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Γουόρντ 5 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Βεζένκοβ 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 2, Μιλουτίνοβ 7 (13 ριμπάουντ), Νιλικίνα 13 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Λαρεντζάκης, Μόρις 10 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Νετζήπογλου 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πίτερς 11, Χολ 16 (8/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 22/51 δίποντα, 6/21 τρίποντα, 6/10 βολές, 30 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 7 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 29/41 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 13/17 βολές, 47 ριμπάουντ (33 αμυντικά – 13 επιθετικά), 23 ασίστ, 12 λάθη, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ

* Συμπληρώνεται σήμερα, 30 Μαΐου 2026, ακριβώς ένας χρόνος από την ημέρα που ο Ολυμπιακός γνώρισε για τελευταία φορά τη γεύση της ήττας στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Ήταν ακριβώς ένας χρόνος πριν όταν οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν στον πρώτο τελικό των περσινών Playoffs στο ΟΑΚΑ από τον ΠΑΟ. Ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες νίκες που χάρισαν τον περσινό τίτλο στους Πειραιώτες. Φέτος ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL χωρίς την παραμικρή απώλεια, κάνοντας το 24/24 στην κανονική περίοδο αλλά και το 4/4 για την πρόκριση στους τελικούς του θεσμού. Σύνολο; 31 στα 31!

Αυτό είναι το πρόγραμμα των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθούν για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος στους τελικούς της Stoiximan GBL αφού ξεπέρασαν τα εμπόδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (3/6, 21:00) Game 1

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (5/6, 21:00) Game 2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (8/6, 21:00) Game 3

Παναθηναϊκός AKTOR- Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί) Game 4

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (13/6,18:00, εφόσον χρειαστεί) Game 5