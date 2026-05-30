Ακριβό εισιτήριο για το καλοκαίρι: Έως 650 ευρώ για μια οικογενειακή απόδραση στα νησιά

Οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά βάζουν «φρένο» στις οικογενειακές αποδράσεις
Απλησίαστο όνειρο τείνουν να γίνουν οι καλοκαιρινές διακοπές για τη μέση ελληνική οικογένεια, καθώς το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα νησιά των Κυκλάδων παραμένει εξαιρετικά δυσβάστακτο.
Όπως αναδείχθηκε στην εκπομπή Limit Up του OPEN, το μπάτζετ που απαιτείται μόνο για τη μετακίνηση μιας τετραμελούς οικογένειας με το αυτοκίνητό της προκαλεί ίλιγγο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί στα περσινά επίπεδα.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για το δρομολόγιο Πειραιάς - Πάρος (με επιστροφή), όπου το τελικό κόστος, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, διαμορφώνεται ως εξής:
Κόστος ΙΧ: 240 ευρώ.
Οικογένεια με δύο παιδιά έως 4 ετών (εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο): 205 ευρώ (μόνο οι γονείς). Συνολικό κόστος με ΙΧ: 445 ευρώ.
Οικογένεια με δύο παιδιά 5 έως 12 ετών (έκπτωση 50%): 300 ευρώ. Συνολικό κόστος με ΙΧ: 540 ευρώ.
Οικογένεια με δύο παιδιά άνω των 12 ετών (κανονικό εισιτήριο): 410 ευρώ. Συνολικό κόστος με ΙΧ: 650 ευρώ.
Με το κόστος του ταξιδιού να κυμαίνεται από 445 έως 650 ευρώ μόνο για τα ναύλα προς την Πάρο, οι Έλληνες που θέλουν να επισκεφθούν τις Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα φέτος έρχονται -ξανά- αντιμέτωποι με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα.
Οι τιμές παραμένουν ακριβές, αλλά οι Αμερικανοί δεν πτοούνται
Σχολιάζοντας την κατάσταση στην εκπομπή, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, Γιώργος Λατίνας, παραδέχθηκε ότι το κόστος μετακίνησης αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους νησιώτες. «Οι τιμές είναι οι ίδιες με πέρυσι, αλλά παραμένουν ακριβές βέβαια. Ανέκαθεν ήταν ακριβές οι διακοπές στις Κυκλάδες λόγω ακτοπλοϊκών, αλλά πλέον είναι πολύ ακριβά και τα εσωτερικά δρομολόγια των αεροπορικών», ανέφερε.
Ωστόσο, ο κ. Λατίνας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της τουριστικής σεζόν στη Νάξο, επισημαίνοντας ότι οι ξένοι τουρίστες δεν επηρεάζονται από το κόστος:
«Το καλό είναι ότι δεν πτοούνται οι τουρίστες, έχουμε αρκετό τουρισμό. Μας προτιμούν γιατί είμαστε ένας πολύ θελκτικός προορισμός και λατρεύουν το island hopping. Ξεκινήσαμε λίγο μαγκωμένοι, αλλά τελικά με τα last minute κρατήσεις πήγαμε πάρα πολύ καλά όλο τον Μάιο. Από εδώ και πέρα οι κρατήσεις έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά και γεμίζουν τα πλάνα μας για Ιούλιο και Αύγουστο. Έχουμε πάρα πολλούς Αμερικανούς που δεν πτοούνται από τα προβλήματα, αγαπάνε τον τόπο μας και αφήνουν αρκετά χρήματα στο νησί».
Παράλληλα, όμως, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα των υποδομών: «Αυτό που απαιτούμε από την κεντρική διοίκηση είναι τρία πράγματα: υποδομές, υποδομές, υποδομές. Θέλουμε καλύτερα λιμάνια και καλύτερα αεροδρόμια. Πρέπει μέρος του τέλους διαμονής που πληρώνουμε να επιστρέφεται στο νησί μας για να γίνονται έργα».
«Η Νάξος πάει πάρα πολύ καλά, ο Έλληνας πάντα βρίσκει τον τρόπο»
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τουριστικός πράκτορας του νησιού, Σταμάτης Καπίρης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν σταθεροποιηθεί εδώ και περίπου τρία χρόνια, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Αναφορικά με τη μέχρι τώρα κίνηση της σεζόν, ο κ. Καπίρης τόνισε: «Παίρνουμε θετικά μηνύματα. Ξεκινήσαμε λίγο διστακτικά με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, αλλά θεωρώ ότι η Νάξος, σε σχέση με αυτό που ακούμε και για τα γύρω νησιά, πάει πάρα πολύ καλά».
Κλείνοντας, ο κ. Καπίρης έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και για τον εγχώριο τουρισμό, σημειώνοντας ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες και το ακριβό κόστος των εισιτηρίων, οι Έλληνες δεν εγκαταλείπουν το νησί: «Ο Έλληνας πάντα βρίσκει τον τρόπο και, στο δικό μας νησί τουλάχιστον, έρχεται».
