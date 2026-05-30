Ακριβό εισιτήριο για το καλοκαίρι: Έως 650 ευρώ για μια οικογενειακή απόδραση στα νησιά

Απλησίαστο όνειρο τείνουν να γίνουν οι καλοκαιρινές διακοπές για τη μέση ελληνική οικογένεια, καθώς το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα νησιά των Κυκλάδων παραμένει εξαιρετικά δυσβάστακτο.

Όπως αναδείχθηκε στην εκπομπή Limit Up του OPEN, το μπάτζετ που απαιτείται μόνο για τη μετακίνηση μιας τετραμελούς οικογένειας με το αυτοκίνητό της προκαλεί ίλιγγο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί στα περσινά επίπεδα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για το δρομολόγιο Πειραιάς - Πάρος (με επιστροφή), όπου το τελικό κόστος, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, διαμορφώνεται ως εξής:

Κόστος ΙΧ: 240 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά έως 4 ετών (εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο): 205 ευρώ (μόνο οι γονείς). Συνολικό κόστος με ΙΧ: 445 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά 5 έως 12 ετών (έκπτωση 50%): 300 ευρώ. Συνολικό κόστος με ΙΧ: 540 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά άνω των 12 ετών (κανονικό εισιτήριο): 410 ευρώ. Συνολικό κόστος με ΙΧ: 650 ευρώ.

Με το κόστος του ταξιδιού να κυμαίνεται από 445 έως 650 ευρώ μόνο για τα ναύλα προς την Πάρο, οι Έλληνες που θέλουν να επισκεφθούν τις Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα φέτος έρχονται -ξανά- αντιμέτωποι με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα.

Οι τιμές παραμένουν ακριβές, αλλά οι Αμερικανοί δεν πτοούνται