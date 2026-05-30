Τουρκία: Τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στη Μαρμαρίδα - 148 επιβάτες βούτηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

Ένα «πειρατικό» τουριστικό σκάφος που μετέφερε 148 άτομα βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας.

Το σκάφος «Big Boss Diamond», αγαπημένο στους παραθεριστές, βυθίστηκε κοντά στο νησί Paradise στις ακτές της Μεσογείου.

Στιγμές τρόμου έζησαν οι 148 επιβάτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όταν το τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond» άρχισε να βυθίζεται στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, στη νοτιοδυτική Τουρκία. Πολλοί πανικόβλητοι επιβάτες πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν, σύμφωνα με τη The Sun.

Είκοσι παιδιά βρίσκονταν στο σκάφος όταν συνέβη το τρομακτικό ατύχημα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σκάφος να παίρνει επικίνδυνη κλίση, ενώ δεκάδες επιβάτες πηδούν στο νερό προσπαθώντας να σωθούν. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα το πλοίο είχε βυθιστεί ολοκληρωτικά.