Ολυμπιακός - ΠΑΟ 17-12: Το πήρε κι αυτό αυτοκράτορας!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-12 στο “καυτό” Παπαστράτειο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Παναθηναϊκό και με συνολικό 3-0 στη σειρά των τελικών, σήκωσε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Η ερυθρόλευκη κυριαρχία συνεχίζεται στη Waterpolo League, αφού ο Ολυμπιακός έφτασε τα 40 πρωταθλήματα και τα 24 συνεχόμενα νταμπλ. Οι ερυθρόλευκοι επέβαλαν το ρυθμό τους σε όλη τη διάρκεια του ματς και με το τελικό 17-12 σφράγισαν, άλλο ένα πρωτάθλημα σε ένα κατάμεστο Παπαστράτειο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μερίδιο στην επιτυχία έχει και ο πατρινός, πρώην άσος του ΝΟΠ, Σπύρος Λυκούδης που έπαιξε σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας 27 γικολ, στη 2η σεζόν του στους Πειραιώτες.

Κι άλλο πατρινό χρώμα στον τελικό, αφού ο Δημήτρης Μάζης, που οδήγησε τον ΠΑΟ στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 2015 (!), είναι Πατρινός.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην πρώτη του προσπάθεια με τον Χαλύβόπουλο, αλλά από εκεί και μετά οι ερυθρόλευκοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο, πέτυχαν τέσσερα γκολ και πήραν από νωρίς διαφορά τριών τερμάτων. Ο Γούβης ήταν αυτός που ισοφάρισε και μετά τη σκυτάλη πήρε ο Ζάλανκι με δύο γκολ.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ερυθρόλευκη υπόθεση με τον Κάκαρη να σκοράρει δύο φορές στην αρχή του. Έπειτα Γενηδουνιάς και Πούρος ανέλαβαν δράση και πήγαν τη διαφορά στα 7 γκολ με τον Παναθηναϊκό να μειώνει σε 9-3 λίγο πριν το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο και με μπροστάρηδες τους Κοπελιάδη και Μπανίτσεβιτς. Οι πράσινοι έφεραν το ματς στα τέσσερα γκολ διαφορά και αναπτερώθηκε το ηθικό τους, όμως υπήρχε πάντα απάντηση από τους Πειραιώτες με τον Κάκαρη, ο οποίος ήταν σε καταπληκτική μέρα, και τον Άνγκιαλ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το τριφύλλι έκανε ό,τι μπορούσε για να μείνει στη σειρά, αλλά ο Τζωρτζάτος έκανε μεγάλες επεμβάσεις και έσβησε κάθε ελπίδα στους πράσινους. Ο Άνγκιαλ ήταν εξαιρετικός και έδινε ανάσες σε όλες τις στιγμές που απειλούνταν οι γηπεδούχοι και ο ίδιος ήταν αυτός που υπέγραψε ο τελικό 17-12.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 9-3, 12-8, 17-12

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ , Γκίλλας, Γενηδουνιάς , Φουντούλης , Γούβης, Ζάλανκι , Δήμου , Αλαφραγκής, Κάκαρης , Νικολαΐδης , Παπαναστασίου , Τζωρτζάτος, Πούρος , Μάρκογλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος , Σκουμπάκης , Παπανικολάου, Γκιουβέτσης , Αλβέρτης, Κουρούβανης , Νικολαΐδης, Χατζηγούλας , Παπασηφάκης, Κοπελιάδης , Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

* Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 345 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα, μετά τη νίκη με 17-12 στον τρίτο τελικό της Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, το τμήμα πόλο ανδρών κατέκτησε το 40ό του πρωτάθλημα και το 14ο συνεχόμενο.

Η λίστα με τους 345 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 75

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 36

Πόλο Γυναικών: 32

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 14

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι:

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 75 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 40, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 36 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 32 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 6, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)

Οι συνολικοί τίτλοι των ομάδων

Ολυμπιακός 40 (1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988,1994, 2006)

Ναυτικός Όμιλος Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950)

Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932)

Γλυφάδα 4 (1986, 1987, 1989, 1990)

Βουλιαγμένη 4 (1991, 1997, 1998, 2012)

Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923)

* Η ΚΟΕ προσμετρά στους αριθμούς των πρωταθλημάτων της μόνο όσα έχουν διεξαχθεί υπό την αιγίδα της από το 1928 και έπειτα. Νωρίτερα είχαν διεξαχθεί τρία πρωταθλήματα (1923, 1926, 1927) υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.