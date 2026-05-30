Μηχανική βλάβη σε ιπτάμενο δελφίνι με 54 επιβαίνοντες με προορισμό τους Παξούς

Μηχανική βλάβη στην αριστερή κυρία μηχανή παρουσίασε ιπτάμενο δελφίνι κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κέρκυρα προς Παξούς το απόγευμα του Σαββάτου (30/05).

Πρόκειται για το «Ήλιδα Ντόλφιν» το οποίο μεταφέρει 48 επιβάτες και 6 άτομα προσωπικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το «Ήλιδα Ντόλφιν» κατευθύνεται, εξαιτίας της μηχανικής βλάβης, με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς.

Όταν φτάσει στον προορισμό του, θα γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα εξεταστεί πότε θα μπορέσει να εκτελέσει επόμενο δρομολόγιο.

Οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή είναι καλές.