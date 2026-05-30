Η Παναχαϊκή θριάμβευσε επί της ΜΕΝΤ και είναι μια ανάσα από την άνοδο!

41ο πρωτάθλημα National League 2 (τέταρτη κατηγορία)
Στον αυριανό (31/5) τελικό ανόδου των μπαράζ της National League 2προκρίθηκε η Παναχαϊκή και πλέον περιμένει το νικητή της επερχόμενης αναμέτρησης ανάμεσα σε Σύλλα Αιδηψού και Αγίους Αναργύρους για να μάθει τον αντίπαλο της.
Η ομάδα του Θαναση Λιόνα ήταν κυριαρχική στο δεύτερο ημίχρονο, με τη δουλειά να γίνεται χάρη σε ένα μεγάλο σερί 15-0 με το οποίο οι «ροσονέρι» έφτασαν στο 41-52 με τον Οικονομίδη στο 27’ με αποτέλεσμα να φτάσει στο τελικό 57-78.
National League 2
Final Four
Ημιτελική Φάση:
ΜΕΝΤ-Παναχαϊκή ΓΕ* 57-78
ΣΚ Σύλλας Αιδηψού-ΓΕ Αγίων Αναργύρων
*Οι νικητές προκρίνονται στον τελικό
** Ο κερδισμένος του Final Four παίρνει το εισιτήριο για τη National League 1
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr