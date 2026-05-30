Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Η Παναχαϊκή θριάμβευσε επί της ΜΕΝΤ και είναι μια ανάσα από την άνοδο!

Η Παναχαϊκή θριάμβευσε επί της ΜΕΝΤ και ...

41ο πρωτάθλημα National League 2 (τέταρτη κατηγορία)

Στον αυριανό (31/5) τελικό ανόδου των μπαράζ της National League 2προκρίθηκε η Παναχαϊκή και πλέον περιμένει το νικητή της επερχόμενης αναμέτρησης ανάμεσα σε Σύλλα Αιδηψού και Αγίους Αναργύρους για να μάθει τον αντίπαλο της.

Η ομάδα του Θαναση Λιόνα ήταν κυριαρχική στο δεύτερο ημίχρονο, με τη δουλειά να γίνεται χάρη σε ένα μεγάλο σερί 15-0 με το οποίο οι «ροσονέρι» έφτασαν στο 41-52 με τον Οικονομίδη στο 27’ με αποτέλεσμα να φτάσει στο τελικό 57-78.

National League 2
Final Four
Ημιτελική Φάση:

ΜΕΝΤ-Παναχαϊκή ΓΕ* 57-78
ΣΚ Σύλλας Αιδηψού-ΓΕ Αγίων Αναργύρων

*Οι νικητές προκρίνονται στον τελικό
** Ο κερδισμένος του Final Four παίρνει το εισιτήριο για τη National League 1

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags National League 1 National League 2 Παναχαϊκή
Sports
Μπάσκετ
["National League 1","National League 2"," \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c7\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae"]
832923
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports