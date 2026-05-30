Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 31-5-2026, τη Δευτέρα 1η και την Τρίτη 2-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΗ
ΕΤΩΝ 102
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΑΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΩΡΑ 11:30 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΣΗΜΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ, τ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κηδεύουμε την Τρίτη 2-6-2026 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Καλαβρούζας Ναυπακτίας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΚΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 & ΏΡΑ 13.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ,
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΓΙΑ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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