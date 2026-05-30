Νέα επίθεση Χέγκσεθ σε Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ: “Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται αποφάσεις για την ασφάλεια”

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Αμυνας της κυβέρνησης Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον το Σάββατο (30/5), προσάπτοντάς τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Κατά την ομιλία του στην διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

«Οταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Οταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».

Έρχονται σημαντικές αποφάσεις για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Επαναλαμβάνοντας τις πολύ επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε.

«Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εχει ασκήσει πιέσεις, και αποσπάσει τελικά την δέσμευση, για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Η ατμόσφαιρα βάρυνε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών χωρών να υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση ή ενημέρωση, κατά του Ιράν.

Χέγσεθ: Οι ΗΠΑ “περισσότερο από ικανές” να ξαναρχίσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρά το γεγονός ότι εμπλέκεται βαθιά σε σύγκρουση με το Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα», τόνισε ο Χέγκσεθ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ενισχύουμε την αμυντική μας βιομηχανική βάση, ώστε να κατασκευάζουμε επί 2, επί 3, επί 4 φορές τα πυρομαχικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλα τα [επιχειρησιακά] σχέδιά μας θα χρηματοδοτηθούν σωστά σε όλο τον κόσμο», είπε.

Μάλιστα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «υπομονετικός» και θέλει να κάνει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, είπε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επανεκκινήσει τον πόλεμο εάν το ήθελε.

«Η ικανότητά μας να επανεκκινήσουμε εάν χρειαστεί είναι ότι είμαστε περισσότερο από ικανοί, τα αποθέματά μας είναι περισσότερο από κατάλληλα για αυτό, τόσο εκεί όσο και σε όλο τον κόσμο, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξισορροπούμε τα εξαιρετικά και τα πιο άφθονα πυρομαχικά», τόνισε.