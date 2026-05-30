Ο ασταμάτητος Όσμαν έστειλε τους πράσινους στους τελικούς της Α1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 94-102
Με τον Τζέντι Όσμαν να βάζει 29 πόντους και να κάνει ρεκόρ καριέρας σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 102-94 στη Θεσσαλονίκη και προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL.
Θέση στους τελικούς της Stoiximan GBL έκλεισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, που έκανε το 2-0 κόντρα στον πολύ μαχητικό και ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 102-94 στο Παλατάκι το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5).
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με +12 π. 27-15. Στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ που προηγήγθηκε και με +9 πόντους διαφορά, λύγισε στην παράταση.
Πρωταγωνιστής ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος έβαλε 15 από τους 29 πόντους του στην τρίτη περίοδο και έκανε ρεκόρ καριέρας σε σε επίπεδο πρωταθλήματος, αφού η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 25 πόντοι που είχε πετύχει πέρυσι στο Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό.
Οι πράσινοι που παρατάχθηκαν με 10 παίκτες και έπαιξαν επί της ουσίας με οκτώ (σσ. δεν αγωνίστηκε ο Κουζέλοργλου, ενώ ο Σαμοντούροβ έπαιξε μόνο 56″), βρέθηκαν να χάνουν νωρίς με 12 πόντους (27-15, 9′), όμως σταδιακά ανέβασαν την απόδοσή τους επιθετικά και αμυντικά.
