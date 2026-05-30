Ιουλία Καλλιμάνη: «Υπάρχει ανταγωνισμός και έχω γίνει και γω ανταγωνιστική»

Την Ιουλία Καλλιμάνη υποδέχθηκε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που είδαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια αναφέρθηκε αφενός στην εικόνα που ενδεχομένως να σχηματίζουν για εκείνοι άνθρωποι που δεν την γνωρίζουν και αφετέρου για τον ανταγωνισμό στον χώρο του τραγουδιού.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιουλία Καλλιμάνη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω πως όσοι δεν με γνωρίζουν μπορεί να με βλέπουν λίγο σκληρή. Απρόσιτη όχι τόσο, δηλαδή νομίζω ότι στα πέντε πρώτα λεπτά μπορεί να με καταλάβει ο άλλος. Λίγο σνομπ, ίσως, δεν ξέρω. Δεν έχω μπει ποτέ, για να πω την αλήθεια, στη διαδικασία να σκεφτώ πως μπορεί να με βλέπουν οι άλλοι”.

“Δεν με πολυνοιάζει κιόλας. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι με αγάπη, αλλά δεν με πολυαφορά. Δηλαδή εγώ είμαι πάντα αληθινή και 100% ο εαυτός μου σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Είτε όταν ανεβαίνω στην πίστα είτε όταν γνωρίζω έναν άνθρωπο, οπότε το δείχνω αυτό που νιώθω”.

“Από τον χώρο του τραγουδιού έχω πάρα πολλούς γνωστούς, όχι φίλους. Θεωρώ ότι υπάρχει ανταγωνισμός και μπορώ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξεκινούσα να μπαίνω σε όλο αυτό και δεν πολυκαταλάβαινα τι γινόταν, έχω γίνει και γω ανταγωνιστική που δεν ήμουν ποτέ αυτό το παιδί” συμπλήρωσε, επίσης, η Ιουλία Καλλιμάνη στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha.