Η έναρξη των σχολών προπονητών πινγκ πονγκ

Επενδύοντας στην εκπαίδευση των προπονητών, στην αύξηση των γνώσεών τους και στη σωστή κατάρτισή τους, η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης είναι μπροστά σε μία ακόμα σημαντική στιγμή:

Στην έναρξη των σχολών προπονητών Β’ και Γ’ Επιπέδου (30/05) στην Αθήνα.

Η χρονιά μάλιστα, προσλαμβάνει ξεχωριστή σημασία για τον χώρο, διότι για πρώτη φορά διεξάγονται ταυτόχρονα δύο Σχολές Προπονητών διαφορετικών επιπέδων. Η ομοσπονδία αναλαμβάνει σύνθετο και πιο δύσκολο έργο και φιλοδοξεί να το οργανώσει και να το παρουσιάσει με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο για την ενίσχυση της θέσης των προπονητών, αλλά και για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Διευθυντής και σε αυτές τις σχολές ορίστηκε ο πατρινος Δρ.Μιχάλης Κατσικαδέλης, Ph.D. Φυσικής Αγωγής, σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Αχαΐας και προπονητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Α΄ Κατηγορίας. Οι συμμετοχές αναμένεται να είναι 57. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2026 και το πέρας των Σχολών θα καταγραφεί με την εξεταστική περίοδο τον Ιανουάριο του 2027.

Η Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ΄ κατηγορίας διοικείται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται από τους:

α) Αικατερίνη Τσιάκλα, υπάλληλο Γ.Γ.Α., ως πρόεδρο.

β) Παναγιώτα Μαμέκα, υπάλληλο Γ.Γ.Α., ως μέλος

γ) Ελένη Παλληκάρη, υπάλληλο Γ.Γ.Α., ως μέλος

δ) Ιωάννα Μωραΐτη, Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως µέλος

ε) Χρήστο Λάμη, Εθνικός Ομοσπονδιακός Προπονητής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως µέλος. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μαρία Περαματζη, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Η Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Β΄ Επιπέδου διοικείται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται από τους:

α) Αικατερίνη Τσιάκλα, υπάλληλο Γ.Γ.Α., ως πρόεδρο.

β) Αναστασία Σκαμάγκη, υπάλληλο Γ.Γ.Α., ως μέλος

γ) Παναγιώτα Παπαδημητρίου, υπάλληλο Γ.Γ.Α., ως μέλος

δ) Ιωάννα Μωραΐτη, Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως µέλος

ε) Χρήστο Λάμη, Εθνικός Ομοσπονδιακός Προπονητής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως µέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μαρία Περαματζή, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον οδηγό των σχολών στο λινκ https://www.httf.gr/odigoi-spoydon-scholon-proponiton-trion-epitrapezias-antisfairisis-v-amp-g-epipedoy-2025-2026/.

Στην έναρξη χαιρετίζουν ο Μιχάλης Κατσικαδέλης και ο Πατρινός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος. Σε μία πρώτη επαφή με τους σπουδαστές οι χαιρετισμοί τους φιλοξενούνται και στο κείμενο της προαναγγελίας στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Πριν, παραθέτουμε διάφορες σημαντικές πληροφορίες για τις σχολές:

Αριθμός Σπουδαστών ανά Σχολή

Συνολικός αριθμός σπουδαστών: 57 άτομα και στις δύο σχολές μαζί.

Σχολή Γ’ Επιπέδου (Εισαγωγική): 42 σπουδαστές/τριες.

Σχολή Β’ Επιπέδου (Προχωρημένη): 15 προπονητές/τριες.

Πώς θα διεξαχθούν τα μαθήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Καβάλα)

Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι υβριδικό (Blended Learning) και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τους σπουδαστές από όλη την Ελλάδα, χωρίς να εκπτύσσει την ποιότητα της πρακτικής διδασκαλίας.

Θεωρητικό Μέρος: Διεξάγεται εξ αποστάσεως (online) μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης και της πλατφόρμας Moodle. Αυτό επιτρέπει σε καθηγητές πανεπιστημίου και εξειδικευμένους επιστήμονες να διδάξουν ταυτόχρονα σε όλους τους σπουδαστές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Πρακτικό Μέρος (Δια ζώσης): Για να μην αναγκαστούν οι σπουδαστές της Βόρειας Ελλάδας να μετακινούνται συνεχώς στην Αθήνα, δημιουργήθηκαν περιφερειακά τμήματα για τη Σχολή Γ επιπέδου. Η Σχολή έχει ως βάση την Αθήνα (όπου το προσεχές Σάββατο 30/05 ξεκινάμε πρακτικά στον Πολιτιστικό Χώρο “Μάνος Λοΐζος” στη Νίκαια).

Παράλληλα, έχουν οριστεί συγκεκριμένα τριήμερα δια ζώσης μαθημάτων σε εγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια και Καβάλα (για τα σωματεία της Κεντρικής/Δυτικής Μακεδονίας), όπου εξειδικευμένοι καθηγητές και προπονητές της ομοσπονδίας θα μεταβούν εκεί για να παραδώσουν την ύλη της Ειδικής Προπονητικής στο τραπέζι.

Άλλα στοιχεία

Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού: Το διδακτικό προσωπικό επιλέχθηκε με πολύ αυστηρά κριτήρια από τη ΓΓΑ και την Ομοσπονδία. Συμμετέχουν κάτοχοι διδακτορικών τίτλων (PhD) στις επιστήμες του αθλητισμού, καθηγητές ΣΕΦΑΑ, αλλά και προπονητές Α και Β επιπέδου.

Η Καινοτομία: Είναι η πρώτη φορά που οι σπουδαστές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα τόσο οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον (Help Desk, Moodle) με πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις, οπτικοακουστικό υλικό, αναλύσεις τακτικής) από την πρώτη κιόλας μέρα.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗ:

«Αγαπητές σπουδάστριες, αγαπητοί σπουδαστές,

Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και αίσθημα ευθύνης σάς καλωσορίζω στην έναρξη των Σχολών Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για τα Επίπεδα Β’ και Γ’.

Η φετινή χρονιά αποτελεί έναν σπουδαίο σταθμό για την οικογένεια του αθλήματός μας. Για πρώτη φορά διεξάγονται ταυτόχρονα δύο Σχολές Προπονητών διαφορετικών επιπέδων. Η συνύπαρξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο απαιτεί λεπτομερή οργάνωση, αυστηρό στρατηγικό σχεδιασμό και απόλυτη προσήλωση στη λειτουργική δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για την υλοποίηση αυτού του οράματος έχει επιστρατευτεί ένα εξαιρετικά υψηλό σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο διδακτικό προσωπικό. Οι καθηγητές/-τριες που θα σας καθοδηγήσουν επιλέχθηκαν με αυστηρά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι η γνώση που θα λάβετε ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αθλητικής επιστήμης.

Φιλοδοξία μας είναι οι σχολές αυτές να μην αποτελέσουν απλώς μια τυπική διαδικασία πιστοποίησης, αλλά ένα πραγματικό σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση των προπονητών/-τριών στην Ελλάδα. Επενδύοντας στην κορυφαία κατάρτισή σας, στοχεύουμε άμεσα στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στη χώρα μας.

Σας εύχομαι καλή αρχή, καλή δύναμη και ένα παραγωγικό εκπαιδευτικό ταξίδι. Είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας αφοσίωση και τη δική μας διαρκή υποστήριξη, το μέλλον του αθλήματός μας βρίσκεται σε ασφαλή και άρτια εκπαιδευμένα χέρια».

Με εκτίμηση,

Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης

Διευθυντής Σχολών Προπονητών Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Αχαΐας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΟΒΟΛΟΥ:

«Αγαπητές και αγαπητοί συμμετέχοντες,

Αξιότιμοι εκπαιδευτές και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στις Σχολές Προπονητών Β και Γ επιπέδου της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των προπονητών αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη του αθλήματός μας και εγγύηση για το μέλλον της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στη χώρα μας.

Ο ρόλος του προπονητή δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση τεχνικών γνώσεων. Ο προπονητής είναι παιδαγωγός, καθοδηγητής και πρότυπο για τους αθλητές όλων των ηλικιών. Μέσα από τη δική σας παρουσία και προσφορά διαμορφώνονται όχι μόνο καλύτεροι αθλητές, αλλά και καλύτεροι άνθρωποι.

Η νέα Διοίκηση της ομοσπονδίας μας, επενδύει με τις σχολές Β’ και Γ’ κατηγορίας στην αναβάθμιση της προπονητικής εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και καταρτισμένων προπονητών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι η συμμετοχή σας στις σχολές αυτές θα αποτελέσει μια πολύτιμη εμπειρία γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και υλοποίηση των σχολών, καθώς και εσάς προσωπικά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας για το άθλημά μας.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία, δημιουργική συμμετοχή και μια πορεία γεμάτη πρόοδο και προσφορά στην επιτραπέζια αντισφαίριση».

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Παναγιώτης Τζόβολος