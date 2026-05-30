Μια νύχτα μόνο - spoiler: Ο Σταύρος παγιδεύει την Αλεξάνδρα

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το MyTV, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να προστατεύσουν την Αρετή από την Αλεξάνδρα, ενώ ο Σταύρος και η Αννέζα επιχειρούν να την παγιδέψουν και να την απομακρύνουν από τη ζωή της Αρετής.

Η Αρετή ζει μέσα στον φόβο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει τις ισορροπίες, όμως η πίεση που της ασκεί η Αλεξάνδρα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Όπως θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα επεισόδια, όμως, ο Χάρης και η Ελένη καταλαβαίνουν πως κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει και προσπαθούν να μάθουν τι είναι αυτό που την έχει τρομάξει τόσο πολύ.

Οι κινήσεις της Αρετής, η αγωνία στο βλέμμα της και οι αντιδράσεις της προδίδουν πως κρύβει ένα επικίνδυνο μυστικό που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται πως πίσω από τη συμπεριφορά της υπάρχει κάτι βαθύτερο και αποφασίζει να στήσει παγίδα στην Αλεξάνδρα για να διαπιστώσει αν η Αρετή τού έχει πει όλη την αλήθεια. Η Αρετή, στο μεταξύ, συναντά την ιδιοκτήτρια του γνωστού ξενοδοχείου και της αποκαλύπτει πως είναι θύμα εκβιασμού από την Αλεξάνδρα.

Παράλληλα, ανοίγει την καρδιά της και στους φίλους της, αποκαλύπτοντας το μεγάλο μυστικό που κουβαλά για τον τρόπο με τον οποίο πλήρωσε τον δότη του Πετράκη. Η εξομολόγησή της σοκάρει όσους βρίσκονται δίπλα της και όλοι συνειδητοποιούν πως η Αλεξάνδρα κρατά στα χέρια της ένα στοιχείο ικανό να καταστρέψει ζωές. Ο Χάρης και η Ελένη αποφασίζουν να βοηθήσουν την Αρετή και ψάχνουν τρόπο να πάρουν το επίμαχο υλικό από τα χέρια της Αλεξάνδρας, πριν να είναι αργά. Μέσα σε αυτή τη δίνη, η Αρετή και ο Οδυσσέας μαθαίνουν το φύλο του μωρού τους. Για μια στιγμή όλα μοιάζουν να φωτίζονται από χαρά και συγκίνηση, όμως η σκιά της Αλεξάνδρας συνεχίζει να πλανιέται πάνω από τις ζωές τους, απειλώντας να καταστρέψει ακόμα και αυτή την ευτυχισμένη στιγμή.

Η κατάσταση ξεφεύγει οριστικά όταν η Ελένη έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την Αλεξάνδρα. Η σύγκρουσή τους γίνεται εκρηκτική και η ένταση οδηγείται στα άκρα μέσα στην ERGAN. Οι δυο γυναίκες ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες και η κατάσταση καταλήγει σε βίαιο ξέσπασμα, που αφήνει πίσω του πληγές και αλλάζει τις ισορροπίες στην εταιρία. Η Ελένη νιώθει να ασφυκτιά, καθώς κρατά μέσα της ένα επικίνδυνο μυστικό, που δεν μπορεί πλέον να παραμένει κρυφό. Η Αλεξάνδρα, ψυχρή και υπολογιστική, συνεχίζει να κινείται αθόρυβα, σφίγγοντας ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από την Αρετή. Κάθε της κίνηση μοιάζει με προειδοποίηση. Η Αρετή αρχίζει να λυγίζει και να οδηγείται σε αδιέξοδο, καθώς αντιλαμβάνεται πως η αντίπαλός της δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να τη διαλύσει ολοκληρωτικά.

Η πίεση γίνεται αφόρητη και η Ελένη συνειδητοποιεί πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποφασίζει να αποκαλύψει στον Σταύρο όλη την αλήθεια για τον εκβιασμό που δέχεται η Αρετή από την Αλεξάνδρα. Ο Σταύρος εξοργίζεται και οργανώνει μαζί με την Αννέζα μια παγίδα, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα καταφέρουν να στριμώξουν την Αλεξάνδρα και να τη σταματήσουν. Όμως εκείνη δείχνει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά. Η παγίδα δεν αποδίδει όπως περίμεναν και η Αλεξάνδρα καταφέρνει ξανά να ξεγλιστρήσει.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αφήνει ένα δώρο στον Πετράκη, μαζί με ένα ανατριχιαστικό σημείωμα. Η κίνηση αυτή τρομοκρατεί ξανά την Αρετή, που καταλαβαίνει πως η Αλεξάνδρα δεν παίζει πια παιχνίδια. Ο φόβος επιστρέφει πιο δυνατός από ποτέ και όλοι συνειδητοποιούν πως η επόμενη κίνηση μπορεί να αποδειχτεί καταστροφική για όλους.