Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα - ΒΙΝΤΕΟ

Σήκωσε αντικείμενα σε ύψος 200 μέτρων
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05.2026) στην πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής όταν χτύπησε ανεμοστρόβιλος στην περιοχή, παρασύροντας τέντες και κατασκευές.
Ο ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε ζημιές σκορπίζοντας τέντες και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται η στιγμή που ξεσπά ο ανεμοστρόβιλο. Η αναστάτωση όλων ήταν μεγάλη, ωστοσο οι ζημιές ήταν μόνο υλικές.
Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος, λέει στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο συνιδιοκτήτης της πίστας, Γιώργος Κοσμόπουλος, που κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.
Τέλος την Τρίτη η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς – Φεύγουν 7 βουλευτές- Μένει η Σία Αναγνωστοπούλου
Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς το ελληνικό FBI ξερίζωσε τη μαφία των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρίστανε τον συμβολαιογράφo - Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη με λεία 50.000 ευρώ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr