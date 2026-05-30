Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα - ΒΙΝΤΕΟ

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» σε π...

Σήκωσε αντικείμενα σε ύψος 200 μέτρων

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05.2026) στην πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής όταν χτύπησε ανεμοστρόβιλος στην περιοχή, παρασύροντας τέντες και κατασκευές.

Ο ανεμοστρόβιλος στο Λάκκωμα Χαλκιδικής ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε ζημιές σκορπίζοντας τέντες και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται η στιγμή που ξεσπά ο ανεμοστρόβιλο. Η αναστάτωση όλων ήταν μεγάλη, ωστοσο οι ζημιές ήταν μόνο υλικές.

Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος, λέει στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο συνιδιοκτήτης της πίστας, Γιώργος Κοσμόπουλος, που κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Ειδήσεις Τώρα

Τέλος την Τρίτη η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς – Φεύγουν 7 βουλευτές- Μένει η Σία Αναγνωστοπούλου

Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς το ελληνικό FBI ξερίζωσε τη μαφία των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρίστανε τον συμβολαιογράφo - Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη με λεία 50.000 ευρώ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ανεμοστρόβιλος Χαλκιδική
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03c3\u03c4\u03c1\u03cc\u03b2\u03b9\u03bb\u03bf\u03c2","\u03a7\u03b1\u03bb\u03ba\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae"]
832912
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις