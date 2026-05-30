Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα απολαύσουμε το εντυπωσιακό «Μπλε Φεγγάρι»

Η αυριανή μέρα, μας επιφυλάσσει ένα ιδιαίτερο ουράνιο υπερθέαμα.

Ο Μάιος αποδεικνύεται άκρως επικός για τους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού, αφού μετά το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» που είδαμε στις αρχές του, τώρα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το περίφημο «Μπλε Φεγγάρι».

Οι δύο ορισμοί για το «Μπλε Φεγγάρι»

Από τη μία πλευρά έχουμε το «εποχικό» μπλε φεγγάρι, το οποίο σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της NASA είναι η τρίτη πανσέληνος μέσα σε μια εποχή του χρόνου που τυχαίνει να έχει συνολικά τέσσερις πανσελήνους.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το «μηνιαίο» μπλε φεγγάρι, το οποίο προέκυψε από μια παρερμηνεία του πρώτου ορισμού και αναφέρεται στη δεύτερη πανσέληνο που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Αύριο λοιπόν, στις 31 Μαΐου 2026, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα μηνιαίο μπλε φεγγάρι, ενώ για να αντικρίσουμε το επόμενο εποχικό μπλε φεγγάρι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου 2032.

Γίνεται όντως μπλε το φεγγάρι;

Στην πραγματικότητα, το χρώμα του φεγγαριού αλλάζει και παίρνει μια γαλαζωπή απόχρωσημόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες και σπάνιες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν η έκρηξη του Κρακατόα το 1884. Μετά τη βιβλική ηφαιστειακή έκρηξη, ένα τεράστιο σύννεφο από στάχτη και σκόνη υψώθηκε στη στρατόσφαιρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τόσο η Σελήνη όσο και ο Ήλιος να φαίνονται μπλε από πολλές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου για αρκετούς μήνες.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τις πυρκαγιές στον Καναδά το 1950. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ένα γιγαντιαίο στρώμα καπνού, πλάτους σχεδόν 320 χιλιομέτρων από δασικές πυρκαγιές στην Αλμπέρτα, σκέπασε τις Μεγάλες Λίμνες και περιοχές των ΗΠΑ. Ο καπνός έφερε σκοτάδι μέσα στο μεσημέρι και έκανε τον Ήλιο να λάμπει με απόκοσμα ροζ, μπλε, ακόμα και μωβ χρώματα.