Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - 80 ατυχήματα εντός μήνα

Ένα 12χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία.

Το περιστατικό αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες ανησυχίες για την επικινδυνότητα της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό στην Παιανία, αποτελεί κρίκο μιας μακράς αλυσίδας παρόμοιων περιστατικών, καθώς η κατακόρυφη αύξηση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προκαλεί έντονο προβληματισμό σε αρχές, ειδικούς και γονείς.

80 ατυχήματα εντός μήνα

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα έχουν καταγραφείπερίπου 80 ατυχήματα με Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) σε όλη την επικράτεια, με ένα μεγάλο ποσοστό αυτών να αφορά ανήλικους αναβάτες.

Με αφορμή τη συχνότητα των περιστατικών αυτών, εντείνονται οι πιέσεις για τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή ενός πολύ πιο αυστηρού πλαισίου κανόνων.

Στις προτάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται η καθολική υποχρέωση χρήσης κράνους, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κυκλοφορίας ανηλίκων στους δρόμους, η βεβαίωση τσουχτερών προστίμων για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και η υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι ο συνδυασμός της έλλειψης εξοπλισμού προστασίας με την απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητού πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες για βαρύτατους τραυματισμούς, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά. Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος στην Παιανία, με την ιατρική κοινότητα να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του 12χρονου μαθητή.