Κρήτη: Προφυλακιστέοι η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την υπόθεση της 3χρονης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους η 25χρονη μητέρα από τη Βουλγαρία και ο 25χρονος σύντροφός της για την υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Οι δύο τους βαρύνονται με τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η 25χρονη μητέρα Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας και την Τετάρτη ο 25χρονος σύντροφός της Πακιστανικής καταγωγής, καταδικάστηκαν στο Αυτόφωρο, η πρώτη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και ο δεύτερος για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25 χρόνος υποστήριξαν, ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι.

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε, πως, όταν χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά».

Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε, πως δεν γνωρίζει πως τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Το κοριτσάκι που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, την ίδια και τον 25χρονο αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά, ωστόσο η μητέρα υποστηρίζει πως και τα τέσσερα παιδιά είναι του Πακιστανού συντρόφου της.