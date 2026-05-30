Αγρίνιο: Παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε 77χρονο – Ο οδηγός έφυγε από το σημείο

Τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου, νοσηλεύεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.26) ένας 77χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο των οδών Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστημίου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες, όταν ο οδηγός παρέσυρε τον άνδρα και εξαφανίστηκε.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.
πηγή agriniosite.gr
