Σίσσυ Χρηστίδου για Δανάη Μπάρκα: Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει στον γάμο της;

Σχολιάζοντας στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» τις δηλώσεις της ηθοποιού Δανάης Μπάρκα για τις προετοιμασίες του γάμου, η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου, ρωτήθηκε από τους συνεργάτες της αν έχει προσκληθεί. Από τη μεριά της, εξήγησε πως από τη στιγμή που οι δυο τους δεν είναι φίλες, δεν υπάρχει λόγος να λάβει προσκλητήριο.

«Καταρχάς, επειδή ήμουν σε αυτό το event και τις είδα όλες από κοντά… κούκλες, απαστράπτουσες και τα λοιπά, αλλά ειδικά η Δανάη λάμπει ολόκληρη μέσα-έξω. Τι κάνει ο έρωτας. Είναι πραγματικά στα καλύτερά της», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου, αφού προβλήθηκε το βίντεο με όσα είπε η Δανάη Μπάρκα στην κάμερα της εκπομπής.

Τότε, δέχτηκε ερώτηση αν είναι καλεσμένη στον γάμο, με εκείνη να απαντά: «Δεν με έχει καλέσει η γυναίκα στον γάμο της. Δεν κάνουμε παρέα, δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει; Άβολο είναι αυτό που κάνεις εσύ τώρα δεν έχουμε πάει για έναν καφέ με την κοπέλα και θα με καλέσει στον γάμο;».

Δείτε το βίντεο