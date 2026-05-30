Σάκκαρη: Αποκλεισμός με ανατροπή στον 3ο γύρο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Όνειρο ήταν και πάει. Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εξαιρετική στα δύο πρώτα παιχνίδια της στο φετινό Roland Garro επικρατώντας με 2-0 σετ της Λίντα Νόσκοβα στην πρεμιέρα και με 2-1 της Κλερ Λιου στον 2ο γύρο, όμως η προσπάθειά της να φτάσει στη φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από το 2022 δεν ήταν επιτυχημένη.

Στη μονομαχία της απέναντι στην Μάγια Τσβαλίνσκα για τον 3ο γύρο ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο σετ και επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση με 6-1, με την Πολωνή αντίπαλό της να περνάει όμως στην αντεπίθεση στη συνέχεια και να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στην 30χρονη πρωταθλήτριά μας, επικρατώντας με 6-3 και 6-2.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Μάγια Τσβαλίνσκα θα δηλώσει παρούσα στον 4ο γύρο του Roland Garros (η Πολωνή άρχισε στο τουρνουά από το Νο 114 του ράνκινγκ και εκτοξεύεται πλέον στην 74η θέση), με την Σάκκαρη από την πλευρά της να χάνει μία μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσει στο French Open και να επιστρέψει στις πρώτες 30 θέσειςε της παγκόσμιας κατάταξης.