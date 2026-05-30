H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη στελέχωση του νέου Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης- Ζητά ενίσχυση με προσωπικό

Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη έστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας,η οποία ζητά ενίσχυση του προσωπικού κάνοντας παράλληλα λόγο για "Κατάρρευση των Υπηρεσιών και διάψευση των προσδοκιών από τον εσωτερικό τρόπο στελέχωσης του νέου Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης".

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Δ.Α. Αχαΐας – Κατάρρευση των Υπηρεσιών και διάψευση των προσδοκιών από τον εσωτερικό τρόπο στελέχωσης του νέου Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης»

Κύριε Υπουργέ,

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας έχει υπό την ευθύνη της την αστυνόμευση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ο μόνιμος πληθυσμός ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους με βάση την τελευταία απογραφή. Την ίδια στιγμή, ο προσωρινός και διερχόμενος πληθυσμός σε ετήσια βάση εμφανίζεται υπερδιπλάσιος των μόνιμων κατοίκων. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην κομβική αεροπορική κίνηση μέσω του αεροδρομίου του Αράξου όσο και στην ακτοπλοϊκής σύνδεση των τοπικών λιμένων με την Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου. Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι η διασφάλιση μιας επαρκούς και ασφαλούς αστυνόμευσης στην περιοχή προϋποθέτει την ύπαρξη αναλόγου και ικανού αριθμού αστυνομικών δυνάμεων.



Σε συνέχεια των όσων σάς έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, η Διεύθυνσή μας έρχεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων, καθώς περίπου 140 συνάδελφοι συμπληρώνουν ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα ηλικιακά όρια εντός των επόμενων 15 μηνών. Το δεδομένο αυτό καθιστά επιτακτική και άμεση την ανάγκη για μια γενναία ενίσχυση της Δ.Α. Αχαΐας με νέο προσωπικό. Η ενίσχυση που σημειώθηκε μέσω των τακτικές μεταθέσεων του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, παρά τη σημασία της, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να αποτρέψει τις συνθήκες ασφυξίας που προκαλούν οι επικείμενες αποχωρήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις επίσημες δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων, οι συνταξιοδοτήσεις ειδικά για τη φετινή χρονιά αναμένεται να ξεπεράσουν τα τριάντα (30) άτομα.

Επιπλέον, η αστυνομική δύναμη καλείται να διαχειριστεί ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, καθώς στους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας διαβιούν σε καταυλισμούς χιλιάδες άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής, η έλλειψη εκπαίδευσης και ο κοινωνικός αποκλεισμός αυτών των πληθυσμών, συνεπάγονται αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής τους στην εγκληματικότητα (είτε ως θύματα είτε ως δράστες), γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τις απαιτήσεις καθημερινής αστυνόμευσης.



Παράλληλα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που γνώρισε η Πάτρα τα τελευταία έτη, έχουν δημιουργήσει τεράστιες κυκλοφοριακές ανάγκες. Το βάρος αυτό, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας, μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στο προσωπικό της Τροχαίας Πατρών. Οι συνάδελφοι έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, καθώς υποχρεούνται καθημερινά να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών τους αποκλειστικά και μόνο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ένωσή μας, με σχετικό υπόμνημα που σάς είχε καταθέσει, είχε αιτηθεί τη δημιουργία Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης. Η απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την ίδρυσή του μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του νέου αυτού Τμήματος, αλλά και ολόκληρης της Δ.Α. Αχαΐας, ήταν η στελέχωσή του με προσωπικό εκτός Αχαΐας από τον πίνακα μεταθέσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται για κάθε νεοϊδρυθείσα υπηρεσία, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των αστυνομικών που στελέχωναν τη μέχρι σήμερα μόνιμη Διμοιρία Υποστήριξης.



Δυστυχώς, οι ελπίδες και οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν οικτρά. Ενημερωθήκαμε επίσημα από την τοπική ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ότι το συγκεκριμένο Τμήμα πρόκειται να στελεχωθεί αποκλειστικά με εσωτερική μετακίνηση προσωπικού από τις ήδη υποστελεχωμένες και γερασμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας.

Η απόφαση αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση των υπηρεσιών, καθώς αφαιρούνται από αυτές συνολικά είκοσι οχτώ (28) οργανικές θέσεις:

• Αστυνομικά Τμήματα: Κανένα Α.Τ. στην Πάτρα δεν δύναται πλέον να στελεχώσει μόνιμη περιπολία σε 24ωρη βάση. Αντί για την αναγκαία ενίσχυση, αφαιρούνται συνολικά εννέα (9) οργανικές θέσεις από τα τρία Αστυνομικά Τμήματα της έδρας και δέκα (10) από τα λοιπά Αστυνομικά Τμήματα της περιφέρειας.

• Υπηρεσίες Ασφαλείας: Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού, αδυνατούν να επιτελέσουν το έργο τους και περιορίζονται στην τυπική καταγραφή των συμβάντων, λειτουργώντας ως απλοί θεατές.



• Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας: Πρωτοτυπώντας σε πανελλαδικό επίπεδο και παρόλο που συστεγάζεται με Αστυνομικό Τμήμα, αναγκάζεται να διαθέτει σε 24ωρη βάση σκοπιά δύο αστυνομικών για τη φρούρηση του μεγαλύτερου (σε χωρητικότητα) κρατητηρίου. Παράλληλα, επωμίζεται αποκλειστικά την ένστολη στελέχωση της μίας εκ των δύο σκοπιών φρούρησης του Αστυνομικού Μεγάρου της οδού Ερμού. Αντί, λοιπόν, να ενισχυθεί, της αφαιρούνται επτά (7) θέσεις από την οργανική της δύναμη .

• Τμήμα Άμεσης Δράσης: Μετά βίας καταφέρνει να στελεχώσει μόλις δύο περιπολίες κατά την πρωινή και την απογευματινή βάρδια.

• Ο.Π.Κ.Ε. Δ.Α. Αχαΐας: Έχει απωλέσει πλήρως τον επιχειρησιακό σκοπό της ίδρυσής της, καθώς απασχολείται σχεδόν αποκλειστικά σε μέτρα τάξης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως δεύτερη Διμοιρία Υποστήριξης.

• Τμήμα Τροχαίας και Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας: Από τις υπηρεσίες αυτές αφαιρείται συνολικά από μία (1) οργανική θέση.

Κύριε Υπουργέ,

Οι αποφάσεις αυτές διαλύουν τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, οι οποίες πλέον οδεύουν ολοταχώς προς το λειτουργικό κλείσιμο των Αστυνομικών Τμημάτων και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η ασφάλεια του πολίτη βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Αν δεν ληφθούν τώρα γενναίες αποφάσεις, η ραγδαία άνθιση της εγκληματικότητας θα είναι το μόνο βέβαιον επακόλουθο.



Σάς καλούμε άμεσα,

1. Να προστατεύσετε το δημόσιο συμφέρον, που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια των πολιτών της Αχαΐας.

2. Να προστατεύσετε τους ελάχιστους συναδέλφους μας που έχουν απομείνει στις υπηρεσίες, προφυλάσσοντας τους από την εξοντωτική υπερεργασία και τον κίνδυνο εμπλοκής σε πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα λόγω λαθών που προκαλούνται από την κόπωση και τα υπεραυξημένα καθήκοντα.

3. Να διατάξετε την επιπλέον στελέχωση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος με νέο προσωπικό, αποκλειστικά εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος, σάς καλούμε να επισκεφθείτε ο ίδιος τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ώστε να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, καθώς και αυτά που πρόκειται να διογκωθούν εξαιτίας των τρεχουσών αποφάσεων.