Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο- Σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο οι πιο ζεστές θάλασσες

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δίνει σε πολλούς την ευκαιρία για ανάπαυλα και η έξοδος των εκδρομέων ξεκίνησε χθες για παραλίες, νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς. Και τα νέα από τη θάλασσα είναι αρκετά καλά, καθώς η θερμοκρασία του νερού στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυμαίνεται πλέον περίπου από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια. Αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα είναι κατάλληλη για τα πρώτα μπάνια της σεζόν, χωρίς όμως να έχει ακόμη τη ζεστασιά που αποκτά μέσα στο καλοκαίρι. Η αίσθηση παραμένει δροσερή στην αρχή, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν συνηθίσει ακόμη το νερό ή είναι πιο ευαίσθητοι στο κρύο. Σύμφωνα με τον χάρτη, οι υψηλότερες τιμές, κοντά στους 23 βαθμούς, εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο και σε τμήματα του βόρειου Αιγαίου.

Στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 21 με 22 βαθμούς, τιμές αρκετά φυσιολογικές για την εποχή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευαισθησία στο κρύο. Καλό είναι η είσοδος στη θάλασσα να γίνεται αργά και σταδιακά, ώστε το σώμα να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του νερού. Δεν μπαίνουμε απότομα, ειδικά αν έχουμε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο ή αν η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και τη θάλασσα είναι μεγάλη. Όσο προχωρά το καλοκαίρι, η θάλασσα θα ζεσταίνεται περισσότερο. Μέσα στον Αύγουστο, που είναι συνήθως ο μήνας με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νερού, οι τιμές στις ελληνικές θάλασσες φτάνουν συχνά τους 25 με 28 βαθμούς, ενώ σε ρηχές και πιο κλειστές θαλάσσιες περιοχές μπορεί να ανέβουν ακόμη περισσότερο.