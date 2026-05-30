Τέλος την Τρίτη η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς – Φεύγουν 7 βουλευτές- Μένει η Σία Αναγνωστοπούλου

Τίτλοι τέλους μπαίνουν στη Νέα Αριστερά έτσι όπως την ξέραμε από την ημέρα αποχώρησης των μελών της από τον ΣΥΡΙΖΑ: την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η μειοψηφία του κόμματος αλλά η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (επτά από τους έντεκα βουλευτές) αποχωρούν για άλλες… πολιτείες.



Πρόκειται συγκεκριμένα για τους Αλέξη Χαρίτση, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ (ο έτερος μειονοτικός βουλευτής που ανήκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, ο Οζγκιούρ Φερχάτ, έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί).

Τούτων δοθέντων, στη Βουλή, ως βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα παραμείνουν η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου, δεν θα έχουν ωστόσο τα δικαιώματα κοινοβουλευτικής ομάδας στο εξής.

Εκτός από τους επτά βουλευτές, μαζί τους θα αποχωρήσουν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών κ.ά. στελέχη. Εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 170 στελέχη, αφού τόσα περίπου συμμετείχαν σε διαδικτυακή σύσκεψη το βράδυ της Πέμπτης.



Η συνύπαρξη των δύο «στρατοπέδων» είχε καταστεί ανέφικτη -και αυτό είχε γίνει σαφές τους τελευταίους μήνες, στο Συνέδριο φέρ’ ειπείν, αλλά και με την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος. Τα στρατηγικά σχέδια ήταν διαφορετικά και αυτό πληροφορούμαστε πως θα αποτυπώνεται και στην κοινή δήλωση των στελεχών που θα αποχωρήσουν. Για τα εν λόγω στελέχη κλείνει ένας κύκλος, θα σημειώνουν επίσης στο κείμενο, το οποίο, όμως, δεν θα είναι επιθετικό προς την άλλη πλευρά.

Τα μείζονα γι’ αυτούς που αποχωρούν είναι δύο: πρώτον, να μη δοθεί η ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια τρίτη κυβερνητική θητεία αφενός, να δώσουν το «παρών» σε ένα ενωτικό εγχείρημα με συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων αφετέρου (άρα, η Νέα Αριστερά με τα σημερινά χαρακτηριστικά της και την προτεραιότητα ανασυγκρότησης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν μπορεί να τους καλύψει πολιτικά πλέον).

Ονομαστική αναφορά σε νέο πολιτικό φορέα, εν προκειμένω την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δεν θα γίνεται, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.