Αμαλία Κωστοπούλου: Γλέντι πριν τον θρησκευτικό γάμο- Το ζεϊμπέκικο του Τζέικ Μέντγουελ, τα σπασμένα πιάτα και και η μεγάλη αγκαλιά

Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε νέο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το πάρτι που διοργάνωσε μαζί με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ελλάδα με αφορμή τον θρησκευτικό του γάμο, ο οποίος ακολουθεί τον πολιτικό γάμο που είχε πραγματοποιηθεί πριν από λίγους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρέα με συγγενείς και φίλους, οι νεόνυμφοι γιόρτασαν μέχρι αργά τη νύχτα με μουσική, χορό και σπάσιμο πιάτων. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Αμαλία στο Instagram, ξεχώρισε το ζεϊμπέκικο που χόρεψε ο Τζέικ Μέντγουελ, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Παράλληλα, στις αναρτήσεις καταγράφηκαν τρυφερές στιγμές του ζευγαριού με αγκαλιές και φιλιά. Από τις φωτογραφίες φάνηκε επίσης ότι το δείπνο είχε στηθεί σε έναν ειδυλλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στη βραδιά.