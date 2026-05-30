Πάτρα: Πήγε στο δικαστήριο με μαχαίρι 22 εκατοστών- Τον "μπλόκαρε" η δικαστική αστυνομία

Συνελήφθη, στις 29-05-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος

Πατρών σε συνεργασία με υπαλλήλους της Δικαστικής Αστυνομίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εντοπίστηκε κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών να κατέχει ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, στις 29-05-2026, το βράδυ στην Παλαιά Μανολάδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Πύργου, ένας αλλοδαπός

άνδρας, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατελήφθη να κατέχει μία αυτοσχέδια συσκευασία με 2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, στις 29-05-2026 στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας ημεδαπός (ανήλικος),

καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή

φυλάκισης 14 μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.