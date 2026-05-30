Πάτρα: Νεκρή βρέθηκε 63χρονη στο σπίτι της

Μια 63χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμαμέσα στο σπίτι της στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς της τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προέκυψαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.