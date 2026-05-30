Πάτρα: Νεκρή βρέθηκε 63χρονη στο σπίτι της

Την εντόπισαν συγγενείς της
Μια 63χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμαμέσα στο σπίτι της στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς της τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προέκυψαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου
Πάτρα: Tροχαίο με μηχανάκι στο Κουκούλι
Έξοδος τριημέρου Αγ. Πνεύματος: Πάνω από 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr