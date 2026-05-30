Οι Μυτιληνιοί αιμοδότες ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη

Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψαν την περασμένη εβδομάδα αιμοδότες και φίλοι των αιμοδοτών, μέλη του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων της Μυτιλήνης.

Σκοπός τους να αιμοδοτήσουν στην Πόλη για τις ανάγκες των ηλικιωμένων Ρωμιών που φιλοξενούνται στο ίδρυμα του Μπαλουκλί. «Ήταν μια δράση, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Ζερβού που ο Σύλλογος είχε υλοποιήσει και πριν από 20 χρόνια, το 2006 όταν είχαμε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη με συνοδό τον τότε νομάρχη και μετέπειτα βουλευτή του Νομού Παύλο Βογιατζή.

Τότε, μετά από συνεννόηση με τον διευθυντή του Γηροκομείου του Μπαλουκλί και το Ελληνικό Προξενείο, αιμοδότησαν 25 άτομα για τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Ήταν μια πολύ συγκινητική δράση και υποσχεθήκαμε ότι θα την επαναλάβουμε. Αλλά αυτή τη φορά, κι ενώ είχε προγραμματιστεί το ταξίδι. Μια εβδομάδα πριν, πληροφορηθήκαμε ότι ο νόμος απαγόρευε να αιμοδοτήσουμε, γιατί η Κυβέρνηση της χώρας είχε βάλει ως προϋπόθεση για τους ξένους υπηκόους να κατοικούν έναν χρόνο στην Τουρκία πριν αιμοδοτήσουν».

Δεδομένου αυτού, το πρόγραμμα των Μυτιληνιών αιμοδοτών τροποποιήθηκε έτσι ώστε ο αντικειμενικός σκοπός της υποστήριξης στους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης να συνεχίσει να εκπέμπεται.

Στις μέρες που έμειναν στην Πόλη, οι Μυτιληνιοί αιμοδότες επισκέφτηκαν το Γηροκομείο του Μπαλουκλί. Συνομίλησαν με τους ηλικιωμένους τους προσέφεραν δώρα και έδωσαν υπόσχεση ότι θα συναντηθούν ξανά μαζί τους.

Επίσης, επισκέφτηκαν τα Ταταύλα και συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Κοινότητας των Ρωμιών. Ας σημειωθεί ότι η ελληνορθόδοξη Κοινότητα στα Ταταύλα είναι η παλαιότερη της Κωνσταντινούπολης. Στεγάζεται σε ένα μεγάλο κέντρο πολλαπλών χρήσεων και υλοποιεί αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις.

«Συζητήσαμε, λέει η κ. Ζερβού με τους Ρωμιούς στα Ταταύλα, για τη ζωή τους στη Πόλη, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δηλώσαμε την αλληλεγγύη μας και φυσικά θα ξαναπάμε... Ήταν μία χρήσιμη συζήτηση για αυτούς αλλά προπάντων για εμάς».

Κατά την παρουσία τους στην Πόλη οι αιμοδότες της Μυτιλήνης συναντήθηκαν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και προσευχήθηκαν μαζί του στον πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Κατά τη συνάντησή τους μαζί του, του μετέφεραν τις ευχαριστίες του Συλλόγου για την Πατριαρχική φιλοξενία αλλά και για την συμβολή του στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην υπόθεση της ειρηνικής συνύπαρξη των λαών.