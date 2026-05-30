Πάτρα- καταγγελία: Δεν καθάρισαν όλο το Γηροκομειό από τα χορτάρια- ΦΩΤΟ

Ελλειπή καθαρισμό του Γηροκομειού από τα ξερά χόρτα καταγγέλλει αναγνώστης του thebest, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνει, "στο Γηροκομείο, που πέρυσι κινδύνευσε να καεί ολοκληρωτικά, η πολιτεία φέτος καθάρισε πριν λίγες ημέρες τα χορτάρια, ως όφειλε, αλλά μόνο στην πλευρά που φαίνεται, δηλαδή δεξιά και αριστερά του δρόμου που οδηγεί στη Μονή.

Στην πλευρά που δεν “φαίνεται “, δηλαδή στην πλαγιά κάτω από το Νοσημάτων Θώρακος δεν τα καθάρισαν, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πυρκαγιάς να είναι μεγάλος".