Πρεμιέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων σήμερα για τα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Αρχή Πανελλαδικών Εξετάσεων σήμερα, Σάββατο, για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία θέση μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας.
Οι εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.
Υπενθυμίζεται, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ άρχισαν χθες, Παρασκευή 29 Μαΐου, με την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
