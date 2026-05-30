Πάτρα: Έσπασε αγωγός τα ξημερώματα στο Δασύλλιο- Πλημμύρισε σπίτι

Σε ποτάμι μετατράπηκε στις 4 τα ξημερώματα η οδός Αλσυλίου στο Δασύλλιο της Πάτρας, όταν έσπασε αγωγός της ΔΕΥΑΠ.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς το νερό έτρεχε στον δρόμο ενώ μπήκε και σε ένα σπίτι, από το οποίο έγινε αντληση, με τη στάθμη ευτυχώς να μην είναι ψηλά.

Η ΠΥ έφτασε στο σημείο με ένα όχημα και δύο άνδρες.