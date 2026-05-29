Τροχαίο σοκ στο Πικέρμι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 13χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Πικέρμι, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ όχημα παρέσυρε ένα 13χρονο κορίτσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος, στη στροφή προς Διώνη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το τραυματισμένο παιδί, που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να μεγαλώνει με τον παππού και τη γιαγιά, καθώς οι γονείς του έχουν φύγει από τη ζωή, και το μετέφερε στο νοσοκομείο, με τις αισθήσεις του.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με την οδηγό του ΙΧ να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο eReportaz, το κορίτσι πήγε να διασχίσει τη Μαραθώνος από την πλευρά της Διώνης απέναντι στην πλατεία, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε ότι το φανάρι ήταν κόκκινο για τους πεζούς. Ένα ΙΧ με γυναίκα οδηγό που κινούνταν σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες με ταχύτητα, την παρέσυρε τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Κάτοικοι του Πικερμίου αναφέρουν ότι αποτελεί πάγιο αίτημα να δημιουργηθεί πεζογέφυρα στο σημείο της πολυσύχναστης διασταύρωσης για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων.

Ο Αλέξανδρος Τζιουράλης, βασικός μάρτυρας στο τροχαίο, αναφέροντας ότι: «Κάποια κορίτσια τη φώναξαν και αυτή έτρεξε, αλλά δεν πρόλαβα να την πιάσω και ευτυχώς που δεν έτρεχε το αμάξι και δεν τη σκότωσε, και απλά τη χτύπησε».