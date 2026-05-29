Κρήτη: Ελεύθερα υπό όρους τα 15 φερόμενα μέλη του κυκλώματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τους βασικούς κατηγορούμενους-λογιστές και ιδιοκτήτες ΚΥΔ-να έχουν πάρει προθεσμία για το Σάββατο, των απολογιών προηγήθηκαν την Παρασκευή (29 Μαϊου) οι 15 συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είτε ως εκμισθωτές "ελεύθερων" αγροτεμαχίων, είτε ως μισθωτές-λήπτες παράνομων επιδοτήσεων.

Πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr αναφέρουν ότι παρούσα στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή ήταν και η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το πλαίσιο της ανάκρισης παρέπεμπε σε "σφυροκόπημα" σε επίπεδο ερωτήσεων.

Μετά από μία πολύωρη διαδικασία που ξεκίνησε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής, μετά από μεγάλο άγχος και αγωνία κατηγορουμένων και συνηγόρων, άπαντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους από 5000 έως 10.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Η ογκώδης, πάντως, δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναφέρεται σε ένα πολυετές και οργανωμένο σύστημα δράσης από το 2019 έως το 2025, με συνεχείς μεταβολές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποίηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και χρήση ΚΥΔ για τον εντοπισμό και τη δέσμευση «ελεύθερων» εκτάσεων του συστήματος, ώστε να εμφανίζεται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Κατά το Οργανωμένο το παράνομο όφελος που αποκόμισε η φερόμενη εγκληματική οργάνωση για τα έτη 2019-2024 προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιχορηγήσεις του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό θα μεγαλώσει. Υπάρχει, όμως, μία ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή: στο πλαίσιο της διερευνώμενης υπόθεσης, ελέγχθηκαν και 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων που υπέβαλαν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις την περίοδο 2019-2024 και οι δηλώσεις αυτές δεν σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι "με βάση τις εκθέσεις ελέγχου εν λόγω φυσικών προσώπων, η συνολική ζημία σε βάρος των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 1.268.176 ευρώ καθώς εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν στο ποσό των 4 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, συνυπολογιστούν οι εκκρεμείς καταβολές του 2025 καθώς και η ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ελέγχων, το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος θα εκτοξευτεί περαιτέρω.

Στους δύο λογιστές, τα αδέρφια από το Ρέθυμνο, αποδίδεται ηγετικός ρόλος και η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Καταλογίζεται ότι κινούσαν τα νήματα, στρατολογούσαν, οργάνωναν, κατεύθυναν τα πάντα. Για τα εμπλεκόμενα ΚΥΔ αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση "ελεύθερων" αγροτεμαχίων και την τεχνική υποστήριξη/διεκπεραίωση των δηλώσεων καθώς μόνο αυτά είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να εντοπίζουν τα ελεύθερα-επιλέξιμα από το σύστημα αγροτεμάχια. Βάσει της δικογραφίας, αποδίδεται στα ΚΥΔ ότι "λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη για τη διεκπεραίωση και τη διασφάλιση της παράνομης λήψης οικονομικών ενισχύσεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους τόσο για τα αρχηγικά μέλη όσο και για τα ίδια". Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνονται και ΚΥΔ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου.