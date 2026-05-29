Νέα Αριστερά: Η επόμενη εβδομάδα φέρνει μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν έως την προσεχή Τετάρτη, συνοδευόμενες από σύντομο κείμενο στο οποίο θα παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση
Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι πλέον η ανεξαρτητοποίηση των περισσότερων βουλευτών και βουλευτριών της Νέας Αριστεράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, του news247 η ανεξαρτητοποίηση θα ανακοινωθεί μέχρι την προσεχή Τετάρτη και θα συνοδευτεί από ένα σύντομο κείμενο με το οποίο θα εξηγούνται οι λόγοι της κίνησης αυτής.
Σ’ αυτό θα τονίζεται το γεγονός ότι βλέπουν υπό τελείως διαφορετικό πρίσμα σε σχέση με την πλειοψηφία του κόμματος τις εξελίξεις στην ελληνική πολιτική και την Αριστερά ειδικότερα χωρίς όμως να ανακοινώνουν προσχώρηση σε άλλο πολιτικό σχηματισμό (ΕΛ.Α.Σ.).
Ως γνωστόν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Τζούφη και Φωτίου είχαν εκφράσει εγκαίρως και στα όργανα την αντίθεσή τους στη γραμμή της πλειοψηφίας καθώς δεν απέρριπταν την προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Νέα Αριστερά θα χάσει τη δυνατότητα να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ενδεχόμενο για το οποίο το κόμμα έχει ήδη προετοιμαστεί.
