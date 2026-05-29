Στο τραπέζι η παρουσία Πιερρακάκη στα εγκαίνια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσκληση να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα επικείμενα εγκαίνια των γραφείων της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας φέρεται να έχει δεχθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα εγκαίνια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζονται για την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ωστόσο η πραγματοποίησή τους φαίνεται να εξαρτάται από το εάν θα καταστεί εφικτή η παρουσία του υπουργού. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται να μετατεθούν για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Πιερρακάκης έχει δώσει κατ’ αρχήν θετική απάντηση στην πρόσκληση και εξετάζει το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Πάτρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν έκτακτες υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του στο Eurogroup. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα.