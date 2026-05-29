Αστυνομικός συνελήφθη με παράνομα όπλα- Ερευνάται εμπλοκή σε κύκλωμα εκβίασης

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και δύο μαχαίρια
Στα χέρια των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται υπαστυνόμος, ο οποίος συνελήφθη με παράνομο οπλισμό και εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν ένα αστυνομικό, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.
Όπως μετέδωσε το MEGA, το Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει και την εμπλοκή του εν λόγω αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.
Πάτρα: Νέος χώρος στάθμευσης 150 θέσεων στα Βραχνέικα- Τι προγραμματίζεται για Ψαθόπυργο
Εύοσμος: Άγρια συμπλοκή με μαχαίρωμα- Κρίσιμη η κατάσταση του τραυματία
Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς σε ηλικία 70 ετών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr