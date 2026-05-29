Αστυνομικός συνελήφθη με παράνομα όπλα- Ερευνάται εμπλοκή σε κύκλωμα εκβίασης

Στα χέρια των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται υπαστυνόμος, ο οποίος συνελήφθη με παράνομο οπλισμό και εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν ένα αστυνομικό, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει και την εμπλοκή του εν λόγω αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.