Το παιδί: Ο Τιέν ξαναχτυπά και η Βάνα βρίσκεται στο στόχαστρο

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 1η έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 23:00.

Ο Ιβάν εφαρμόζει ένα απρόβλεπτο σχέδιο απέναντι στον Τιέν, ενώ στο Νεοχώρι η ηρεμία διαταράσσεται ξανά με την εξαφάνιση της Ανθούλας. Ο Δημήτρης, με τη στήριξη της Ιρίνας, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, την ώρα που οι χωριανοί κινητοποιούνται για να βοηθήσουν. Σύντομα όλοι αντιλαμβάνονται ότι άδικα ανησυχούν για την Ανθούλα, καθώς η Βάνα είναι τελικά εκείνη που πέφτει θύμα απαγωγής του Τιέν. Η Ζιγκουάλα προειδοποιεί για μεγάλο κακό και ο Παρασκευάς, επηρεασμένος από τα λόγια της, ερευνά ξανά τη δολοφονία του Υάκινθου, φτάνοντας να υποψιάζεται τον Πέτρο. Η Βάνα καταφέρνει να ξεφύγει και επιστρέφει σώα, αποκαλύπτοντας στοιχεία για εκείνον που τους κυνηγά, ενώ ο Ιβάν επιβεβαιώνει τις θεωρίες τους. Παράλληλα, η Τιτίκα συναντά μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ο γιος της είναι παιδί του παπά, ενώ ο Παρασκευάς και η Στράτος αποφασίζουν να παρακολουθήσουν στενά τον Πέτρο.

Δευτέρα 1η Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 131: Ο Ιβάν εκτελεί ένα απρόβλεπτο σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον Τιέν. Ο Δημήτρης συζητάει με την Ιρίνα για τη θυσία του πατέρα του, την οποία βλέπει ως μια κίνηση εξιλέωσης. Στο μεταξύ, στο Νεοχώρι ξημερώνει μια όμορφη μέρα καθώς η ασφάλεια και η ηρεμία έχουν επανέλθει. Η Ευαγγελία και ο Τόλης υποδέχονται την κοινωνική λειτουργό μαζί με την Άννα, το νεαρό κορίτσι που ελπίζουν να αναλάβουν ως ανάδοχοι. Στο Δημαρχείο, η Άφρο και ο Παρασκευάς αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση του Υάκινθου δεν έπρεπε να κλείσει. Παράλληλα, ο Δημήτρης μαζί με τον Χρυσόδημο ψάχνουν παντού την Ανθούλα, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται με δραματικό τρόπο.

Τρίτη 2 Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 132: Μετά την αποφυλάκιση του Τιέν, η Ανθούλα εξαφανίζεται και ο Δημήτρης φοβάται πως την έχει απαγάγει. Το χωριό κινητοποιείται για την αναζήτησή της, ενώ η Στράτος ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Δημήτρης παγώνει και αδυνατεί να αντιδράσει, όμως μια συζήτηση με την Ιρίνα τον βοηθά να ξεπεράσει το σοκ. Ο Παρασκευάς, η Άφρο και η Ελένη ζητούν τη βοήθεια της Ζιγκουάλας, η οποία προειδοποιεί για ένα μεγάλο κακό. Παράλληλα, η κοινωνική λειτουργός φτάνει με την Άννα, και ο Τόλης με την Ευαγγελία προσπαθούν να την πλησιάσουν. Τελικά, η Ανθούλα εμφανίζεται, ενώ αποκαλύπτεται ότι ο Τιέν έχει απαγάγει κάποιο άλλο άτομο από το χωριό.

Τετάρτη 3 Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 133: Η απαγωγή της Βάνας πανικοβάλλει την Άρτεμη και τους υπόλοιπους, οι οποίοι αποφασίζουν να καταστρώσουν ένα σχέδιο για να τη βρουν και να τη σώσουν. Ο Παρασκευάς, επηρεασμένος από τα λόγια της Ζιγκουάλα, φτιάχνει έναν πίνακα ερευνών για την υπόθεση του Υάκινθου και καταλήγει να υποψιάζεται κάποιον άλλον για τη δολοφονία του πρώην Δημάρχου. Η Άρτεμις μαζί με τον Δημήτρη, τον Γερμανό και την Ιρίνα ζητάνε βοήθεια από τη Μυρτώ για την απαγωγή της Βάνας, ενώ την ίδια στιγμή οι χωριανοί πηγαίνουν στη Σίσσυ, τον Θέμη και τον Πέτρο για να δηλώσουν έμπρακτα την υποστήριξή τους για το θέμα της απαγωγής.

Πέμπτη 4 Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 134: Ενώ όλοι αγωνιούν για τη μοίρα της Βάνας, εκείνη επιστρέφει στο Νεοχώρι. Η Βάνα εξηγεί στην Άρτεμη πώς το έσκασε, ενώ μοιράζεται και κάποιες υποψίες της για την ταυτότητα του προσώπου που τους κυνηγάει. Ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι επισκέπτονται τον Ιβάν στη φυλακή, ο οποίος επιβεβαιώνει τις θεωρίες τους. Στο χωριό, η Τιτίκα συναντά μια γυναίκα που έχει έρθει με τον γιο της, ο οποίος είναι παιδί του Παπά. Οι χωριανοί καλωσορίζουν τη Βάνα, ενώ ο Παρασκευάς υποψιάζεται τον Πέτρο για δολοφόνο του Υάκινθου και ζητάει την βοήθεια της Στράτου για να τον παρακολουθήσει. Ενώ τον παρακολουθούν, μια αναπάντεχη συνάντηση τους φέρνει κοντά στην αλήθεια.